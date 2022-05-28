 

S&P понизило рейтинги Украины до преддефолтного уровня

28.05.2022, 2:01, Новости дня
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Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с уровня «B-/B» до «CCC+/C», следует из сообщения агентства.

«S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с уровня «B-/B» до «CCC+/C», – приводит текст сообщения ТАСС.

В то же время S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины в национальной валюте на уровне «B-/B», прогноз негативный.

Негативный прогноз отражает связанные с боевыми действиями риски для экономики, внешних балансов и финансовой стабильности Украины, которые могут подорвать способность правительства выполнять свои долговые обязательства, отмечает S&P. S&P ожидает, что кризис в Украине будет носить затяжной характер.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно заявил, что без поддержки международных партнеров Украине угрожает дефолт. В понедельник Зеленский заявил, что каждый месяц Украина получает по 5 млрд долларов помощи. В начале мая Зеленский оценивал потери экономики Украины в 600 млрд долларов. В Еврокомиссии оценили потенциальные расходы на восстановление Украины в 500-600 млрд евро. В Европе также допустили, что эта сумма может увеличиться в десять раз.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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