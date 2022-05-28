 

Во Франции начали делать прививки против оспы обезьян

28.05.2022, 2:01, Новости дня
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Первые прививки в рамках профилактики распространения оспы обезьян сделали во Франции, передает Agence France-Presse со ссылкой на медицинские власти.

Во Франции, по последним данным, выявлено семь случаев заражения оспой обезьян. Согласно рекомендации высшего управления здравоохранения Франции (HAS) о проведении вакцинации лиц, контактировавших с людьми, заразившимися обезьяньей оспой, в пятницу в Париже были вакцинированы два человека. Один из них, 30-летний местный житель, рассказал, что на протяжении трех часов имел физический контакт с лицом, у которого позднее была выявлена оспа животного происхождения – этот случай стал первым во Франции, передает ТАСС.

Во вторник ВОЗ сообщала, что не считает, что нынешняя вспышка оспы обезьян за пределами Африки потребует срочной массовой вакцинации населения.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что располагает сведениями о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых. Сообщения о них поступили из 12 стран, не являющихся эндемичными. В Роспотребнадзоре сообщили, что случаи инфицирования оспой обезьян в РФ не выявлены, вероятность завоза заболевания оценивается как низкая из-за ограниченного авиасообщения.

В минувшее воскресенье президент США Джо Байден призвал всех «проявлять обеспокоенность» из-за распространения оспы обезьян. Днем ранее экс-глава Академии наук Нигерии Ойевале Томори выразил мнение, что распространение оспы обезьян в Европе, Северной Америке и Австралии может быть вызвано новым штаммом вирусного заболевания.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. За последнее время случаи заражения были зарегистрированы, в частности, в Австралии, Австрии, Бельгии, Британии, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус может передаваться от животных человеку. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания. По информации ВОЗ, вакцинация от натуральной оспы в 85% эффективна против заражения оспой обезьян.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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