 

Xinhua – американские попытки сдержать Китай с помощью Тайваня нанесут вред лишь самим США

28.05.2022, 1:35, Разное
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Представитель Министерства обороны КНР У Цянь назвал попытки США сдержать Китай с помощью Тайваня несбыточной мечтой. Как передаёт Xinhua, отметив, что в Вашингтоне непрерывно размывают и подрывают принцип единого Китая, У Цянь предупредил, что любые подобные действия нанесут вред лишь самим США.


AP

Замыслы США по тайваньскому вопросу известны всем и каждому, а американские попытки сдержать Китай с помощью Тайваня являются не чем иным, как несбыточной мечтой, заявил в четверг представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

Таким образом У Цянь на пресс-конференции прокомментировал противоречивые высказывания Госдепартамента США о политике в отношении Тайваня.

Отметив, что в Вашингтоне непрерывно размывают и подрывают принцип единого Китая, У Цянь предупредил, что любые подобные действия нанесут вред лишь самим США.

У Цянь заявил, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой его частью, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. 

«Это всеобщий консенсус международного сообщества и общепризнанная норма международных отношений», — подчеркнул он.

У Цянь отметил, что недавние визиты некоторых сенаторов США на Тайвань, где они выступили с провокационными заявлениями, были погоней за дешёвым эффектом и политическим пиаром.

«Китай решительно выступает против этого», — добавил У Цянь.

«Те, кто заявляет, что заставят континентальную часть Китая заплатить цену, пусть готовятся заплатить её сами», — строго предупредил он. 



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