MintPress News – США заплатят высокую цену за политику неконтролируемого милитаризма

Перманентная военная экономика, внедрённая в США после окончания Второй мировой войны, разрушила корпоративную экономику страны, обанкротила нацию и бездарно растратила триллионы долларов денег налогоплательщиков, считает американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Крис Хеджес. Как он пишет в статье для MintPress News, предоставление помощи Украине почти на $40 миллиардов отчётливо показывает, что США застряли в смертельной спирали неконтролируемого милитаризмаи страна ещё заплатит за это очень высокую цену.



AP

Почти единодушное голосование в конгрессе за предоставление помощи Украине почти на $40 миллиардов наглядно показывает, что США застряли в смертельной спирали неконтролируемого милитаризма, считает известный американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Крис Хеджес. Как он пишет в статье для портала MintPress News, перманентная военная экономика, внедрённая в США после окончания Второй мировой войны, разрушила корпоративную экономику страны, обанкротила нацию и бездарно растратила триллионы долларов денег налогоплательщиков.

Как продолжает автор материала, монополизация капитала военными довела долг США до $30 трлн, что на $6 трлн больше, чем годовой ВВП США, равный $24 трлн. Только обслуживание этого долга стоит $300 миллиардов в год. В 2023 году США потратят на армию $813 млрд, то есть больше, чем следующие за нами девять стран, включая Китай и Россию, вместе взятых.

«За наш милитаризм мы платим высокую социальную, политическую и экономическую цену. Вашингтон лишь пассивно наблюдает, как США разлагаются морально, политически, экономически и физически, в то время как Китай, Россия, Саудовская Аравия, Индия и другие страны вырываются из-под тирании доллара США и международной системы Всемирной межбанковской финансовой связи SWIFT. Как только доллар США перестанет быть мировой резервной валютой, как только появится альтернатива SWIFT, это ускорит наш внутренний экономический коллапс. Это приведёт к немедленному сжиманию империи США и закрытию большинства её почти 800 зарубежных военных объектов. Это будет означать смерть Pax Americana», — пишет Крис Хеджес.

Он отмечает, что сегодня США сталкиваются с экзистенциальными угрозами для жизни населения, но они не берутся в расчёт. Предлагаемый бюджет Центров по контролю и профилактике заболеваний на 2023 финансовый год составляет всего $10,675 млрд. Предлагаемый бюджет Агентства по охране окружающей среды составляет лишь $11,881 млрд. Но одна только Украина получает более чем в два раза больше.

«Пандемии и чрезвычайная ситуация с климатом — это всё второстепенные вещи. Война — это всё, что имеет значение. Это рецепт коллективного самоубийства», — констатирует журналист.

По его мнению, сегодня не существует сдерживающих сил, которые могли бы обратить вспять перманентную военную экономику. Обе американские политические партии куплены корпорациями, особенно военными подрядчиками. Пресса анемична и подобострастно относится к военно-промышленному комплексу, а пропагандисты перманентной войны, в основном из правых аналитических центров, щедро финансируемых ВПК, а также бывшие военные и разведчики цитируются или дают эксклюзивные интервью как знающие военные эксперты. Не в силах больше спасать собственное общество и экономику, правящий класс стремится уничтожить своих глобальных конкурентов, особенно Россию и Китай. Однако политический класс и военные отказываются принять появление многополярного мира и явный упадок американского могущества, что является явным заблуждением.

«Они говорят на устаревшем языке американской исключительности и триумфализма, полагая, что имеют право навязывать всем свою волю, как лидер «свободного мира». То, что наши политики до сих пор цепляются за эту абсурдную галлюцинацию, есть не что иное, как мнимое торжество пустых мечтаний над реалиями жизни. Мы идём к тому, чтобы заплатить очень высокую цену за этот бурлеск», — пишет Хеджес.