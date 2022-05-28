 

Одноразовым медицинским маскам нашли новое применение

28.05.2022, 1:20, Разное
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Специалисты из Соединенных Штатов Америки в ходе исследовательской работы выяснили, что медицинские маски можно использовать для производства более прочного бетона. Они провели эксперименты и подтвердили свои гипотезы.

Использованные медицинские маски на данный момент считаются одним из самых распространенных видов мусора. Недавно им нашли новое применение. Известно, что повысить прочность бетона можно с помощью армирующих волокон, в роли которых и выступили измельченные медицинские изделия.

Дополнительно волокна масок обработали раствором оксида графена и замешали с портландцементом. Оказывается, это повысило прочность бетона на 47%.



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