 

В США получили фермент, способный быстро расщеплять пластиковые отходы

28.05.2022, 1:20, Разное
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По сообщениям ученых из Соединенных Штатов Америки только 10% всего пластикового мусора перерабатывается. Новый подход к решению проблемы поможет повысить эффективность утилизации пластмассы.

Научные сотрудники Техасского университета заявили, что им удалось создать искусственный фермент с помощью машинного обучения. За основу был взял природный белок PETase, используемый некоторыми видами бактерий для расщепления полиэтилентерефталатов, который модифицировали.

Новый фермент способен расщепить пластиковый мусор до безопасных для окружающей среды мономеров за пару часов. Это в разы более экологичный процесс, чем классическое сжигание отходов.



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