 

Финляндия собралась провести масштабные военные учения со странами НАТО

28.05.2022, 0:35, Новости дня
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Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен принял решение о проведении в 2022 году дополнительных учений с США, Британией, Швецией, Францией, Германией, Норвегией, а также с НАТО и группой стран Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF), сообщили в пресс-службе военного ведомства республики.

«Основная цель маневров – укрепить обороноспособность Финляндии. <…> План Сил обороны республики предусматривает восемь дополнительных учений. Будет активизировано сотрудничество с США, Великобританией, Швецией, Францией, Германией, Норвегией, а также с НАТО и группой стран Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF)», – приводит текст сообщения ТАСС.

В учениях примут участие сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы, а также силы специального назначения. Большая часть маневров пройдет в Финляндии, некоторые из них на территории стран-партнеров, в международном морском и воздушном пространствах.

В прошлую среду Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в НАТО сделает эти страны потенциальными целями, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс считает Россию врагом. Кроме того, в Москве указывали, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для РФ несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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