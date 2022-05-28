 

Пахом Теплый: что нельзя делать в народный праздник 28 мая

28.05.2022, 0:25, Разное
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ИСТОРИЯ

Египетский монах Пахомий Великий – особо почитаемая фигура в Коптской православной церкви, однако и РПЦ отмечает день его памяти 28 мая. В народном календаре этот день называется Пахом Теплый или Пахом Бокогрей, потому что в это время устанавливается по-настоящему летняя погода. Наши предки считали, что с приходом Пахома солнце начинает греть сильнее, окончательно уходят заморозки и расцветает рябина.

ТРАДИЦИИ

Крестьяне 28 мая начинали сажать пшеницу, купаясь в лучах теплого солнца. Другие культуры сеять было не принято. Наши предки отказывались работать в полдень, чтобы их труды не пропали. Считалось, что погода летом будет такой же, какой была в этот народный день. Если небо на восходе окрашивалось красным цветом, значит быть жаре и пожарам.

ЗАПРЕТЫ

Издревле повелось, что в день Пахома Теплого нельзя доверять работу на грядках больным и хромым людям, чтобы растения не уродились неполноценными. 28 мая не стоит мыть пол в доме – можно вместе с грязной водой вынести счастье и любовь за дверь. В народный праздник также нельзя шить. У наших предков было поверье, что в этот день можно зашить свое счастье. Категорически запрещено на Пахома есть мясо – считалось, что может привести к болезням.

ПРИМЕТЫ

Багряный небосвод на восходе говорил нашим предкам о будущем жарком лете. Если в народный праздник тепло весь день, то и следующие три месяца окажутся теплыми. В день Пахома на осинах повисли сережки – урожай овса будет знатным. Сон, увиденный в ночь с 27 на 28 мая, сбудется на 24-ый день, если его никому не рассказывать.



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