WSJ – поиск альтернатив российскому газу на Ближнем Востоке оборачивается для Европы всё новыми проблемами

Усилия Европы, направленные на замещение российского газа за счёт поставок с Ближнего Востока и из Северной Африки, сталкиваются с серьёзными проблемами, констатирует The Wall Street Journal. По информации издания, перед Брюсселем в рамках переговоров с альтернативными поставщиками — включая Катар, Алжир и Ливию — постоянно встают новые вызовы, обусловленные как экономическими, так и геополитическими факторами.



AP

Попытки Европы отыскать альтернативу поставкам газа из РФ на Ближнем Востоке и в Северной Африке столкнулись с ощутимыми затруднениями, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, переговоры Брюсселя с крупными региональными поставщиками голубого топлива — включая Катар, Алжир и Ливию — осложнились в связи с целым рядом факторов, в числе которых называют цену на катарский газ, нестабильность в Ливии, а также ситуацию со спорной Западной Сахарой. Все эти вызовы «стали очередным свидетельством того, что полностью заместить российские энергоресурсы Европа сможет лишь с большим трудом», констатирует обозреватель американской газеты.

Как отметил в беседе с журналистом WSJ приглашённый научный сотрудник Центра ближневосточных исследований при Гарвардском университете Адель Хамаизия, перед Европой стоит «целая дорожная развязка, состоящая из стратегических, политических и геополитических аспектов, которые могут дополнительно всё усложнить».

Главной надеждой для зависимых от российского газа европейских стран, которые после начала спецоперации на Украине начали в рамках санкций против Москвы искать альтернативных поставщиков, стал Катар — крохотный эмират в Персидском заливе, который является одним из главных мировых производителей сжиженного природного газа и как раз сейчас реализует масштабный проект стоимостью $29 миллиардов по расширению добывающих мощностей на 40%, напоминает обозреватель WSJ. Катарский правитель Тамим бин Хамад аль Тани несколько дней назад посетил Великобританию и Германию, подписав с этими странами соглашения о расширении сотрудничества в области энергетики. Между тем, как признаются европейские чиновники, договорённости были заключены с большим трудом и по итогам сложных переговоров — а в целом любые соглашения с Дохой чаще всего подписываются, только если все стороны идут на серьёзные уступки, которые могут обсуждаться месяцами, пишет журналист.

По словам источников, знакомых с тем, как проходят переговоры, одним из главных камней преткновения на переговорах выступает вопрос о том, сможет ли Германия, которая является крупным газовым хабом для Европы, перепродавать катарские ресурсы другим странам, говорится в материале WSJ. По информации издания, катарцы относятся к реверсу весьма прохладно, заявляя, что он вредит их доминирующему положению на рынке, — и это даже успело стать поводом для антимонопольного расследования, которое инициировал Евросоюз, дабы установить, не является ли запрет на реверс незаконным ограничением трансграничной торговли. Впрочем, в марте расследование было прекращено, а с Дохи были сняты все обвинения — и такой шаг Катар может воспринять как повод вновь навести мосты с европейскими клиентами, рассуждает автор статьи.

Как сообщают источники WSJ, ещё одной проблемой является то, что катарская сторона настаивает на заключении контрактов на поставку сроком от десяти лет и более, тогда как Великобританию и Германию интересуют временные рамки в районе пяти лет. Это связано с тем, что обе страны пытаются уложиться в целевые показатели по энергопереходу: Берлин хочет к 2030 году сократить углеродные выборсы на 65%, тогда как Лондон желает к 2035-му добиться сокращения в 78% — а наращивание потребления природного газа может эти планы сорвать, поясняет обозреватель издания.

Наконец, отдельный непростой момент для Европы представляет вопрос цены на катарский СПГ, значительно превышающей стоимость российского газа, доставляемого по трубопроводам, пишет WSJ. Осведомлённые источники издания говорят, что Катар может согласиться на краткосрочные контракты в обмен на повышение цены и какие-либо дипломатические подвижки. Доха действительно обозначила, что переговоры о газе могут стать частью более широкого партнёрства с Лондоном, пообещав вложить в экономику Великобритании — включая возобновляемые источники энергии — $12,6 млрд, отмечает журналист американской газеты.

Как подчёркивает автор, визиты шейха Тамима в Великобританию и Германию показали, что, несмотря на все разногласия по поводу различных деталей, политическая воля для того, чтобы в итоге всё-таки заключить соглашения, есть. Вместе с тем, даже если Катар будет продавать все запланированные объёмы добычи в Европу в течение ближайших нескольких лет, полностью российский газ этим не заместить, предупреждает обозреватель WSJ.

Страны Южной Европы на таком фоне стали возлагать определённые надежды на увеличение поставок газа из Алжира и Ливии по трубопроводу, который проходит через Марокко в Испанию по дну Средиземного моря, пишет газета. Однако недавно Алжир приостановил поставки газа Испании и пригрозил их полностью прекратить из-за того, что Мадрид признал претензии Марокко на Западную Сахару — спорную территорию, за которую борются марокканское правительство и пользующиеся поддержкой Алжира повстанцы, напоминает журналист WSJ.

В результате в апреле объём поставок алжирского газа в Испанию сократился на 35%, а его доля в структуре газового импорта страны упала почти с 50% до 22%, отмечает автор. Для того чтобы избежать дефицита голубого топлива, Мадриду пришлось приобретать более дорогой американский СПГ.

Впрочем, итальянской Eni тем временем удалось договориться с Алжиром об увеличении поставок газа почти на 9 миллиардов кубометров в год до 2024 года — а кроме того, компания планирует вложить деньги в добычу газа в Ливии, дабы затем также нарастить экспорт оттуда в Италию, говорится в материале WSJ. Но и здесь не обошлось без проблем: из-за начавшихся после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году конфликтов между различными ливийскими политическими силами, с добычей энергоресурсов в стране регулярно происходят сбои, пишет издание. По информации газеты, в минувший вторник национальная нефтяная компания Ливии заявила, что приостанавливает бурение на всех месторождениях из-за задержки оплаты, связанной с разногласиями между соперничающими друг с другом политиками.