Запах шоколада можно сделать более фруктовым

Специалисты в области химии из Швейцарии выяснили, что вкус и аромат шоколада можно сделать более фруктовым и без использования ароматизаторов. Для этого достаточно модифицировать процесс обработки какао-бобов перед их измельчением в порошок.

Известно, что какао-бобы – основной ингредиент для приготовления натурального черного шоколада. Перед использованием бобы просушивают, чистят и оставляют на воздухе, чтобы запустить процесс ферментации. Это делает шоколад менее горьким и вяжущим.

Специалисты решили немного изменить процесс подготовки какао-бобов, обработали их спиртом и молочной кислотой. Оказывается, это помогает заменить естественную ферментацию и делает шоколад фруктовым на вкус и аромат.