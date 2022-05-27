 

Запах шоколада можно сделать более фруктовым

27.05.2022, 23:55, Разное
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Специалисты в области химии из Швейцарии выяснили, что вкус и аромат шоколада можно сделать более фруктовым и без использования ароматизаторов. Для этого достаточно модифицировать процесс обработки какао-бобов перед их измельчением в порошок.

Известно, что какао-бобы – основной ингредиент для приготовления натурального черного шоколада. Перед использованием бобы просушивают, чистят и оставляют на воздухе, чтобы запустить процесс ферментации. Это делает шоколад менее горьким и вяжущим.

Специалисты решили немного изменить процесс подготовки какао-бобов, обработали их спиртом и молочной кислотой. Оказывается, это помогает заменить естественную ферментацию и делает шоколад фруктовым на вкус и аромат.



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