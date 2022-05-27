Ученые: в подростковом возрасте голоса родителей звучат иначе

Новые эксперименты ученых из Соединенных Штатов Америки позволили понять почему голос матери подростки начинают воспринимать, как чужой. Оказывается, все дело в изменении работы их головного мозга.

Известно, что голос матери малыш слышит еще во время вынашивания, поэтому считает его самым родным. Подростки же часто отлучаются от семьи, хотят исследовать мир самостоятельно. Это помогаем им в быстрой адаптации к новой взрослой жизни.

Ученые провели эксперимент с участием детей от 7 до 16 лет. Оказывается, при прослушивании голоса матери у маленьких участников активизировалась область, которая ответственна за вознаграждение. У подростков аналогичные процессы не происходили.