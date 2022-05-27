Целебная сила домашних продуктов: делаем ванночки для ног при разных проблемах из того, что есть под рукой

Ванночка для ног помогает расслабиться, а также оказывает благотворное воздействие на кожные покровы. У этой процедуры есть множество различных преимуществ, которые во многом зависят от того, какие именно ингредиенты используются.

Несмотря на то что на рынке есть множество готовых смесей для приготовления ванночки для ног, можно сделать ее самостоятельно, используя для этого простые продукты, которые есть дома. Вот несколько хороших рецептов.

Смягчающая ванночка с медом

Многие люди борются с мозолями на ногах. Мозоли выглядят не слишком эстетично, а со временем они могут стать самой настоящей проблемой.

При помощи простой ванночки для ног можно обеспечить мягкость и гладкость ступней. Отличным вариантом станет домашнее средство, приготовленное на основе меда. Для этого нужно просто налить в большую миску теплую воду. Добавить в нее 3 ч. л. меда. Все хорошо перемешать и подержать ноги в таком средстве 15-20 минут. Затем насухо вытереть чистым полотенцем.

При надобности сухие и потрескавшиеся мозоли можно убрать при помощи пемзы. После ванночки нанести на ступни специальный крем для ног или втереть аргановое масло.

Ванночка с маслами

Сухость кожи часто становится большой проблемой. Различные масла, в том числе и масло чайного дерева, эффективны против мозолей.

Однако, чтобы получить гарантированно хороший результат и чтобы масла не плавали просто на поверхности воды, нужно добавить эмульгатор. Хорошим вариантом может стать мед, сыворотка, сливки и другие жирные продукты.

Чтобы сделать ванночку для ног с маслом чайного дерева, нужно просто добавить несколько капель масла в воду с медом. Держать в воде ноги 10-15 минут. Затем нанести увлажняющий крем.

Щелочная ванночка для ног с пищевой содой

Сода является универсальным домашним средством, которое используется для самых различных целей. Можно применять его для того, чтобы устранить мозоли и добиться мягкости кожи.

Ванночка с содой отлично подходит для подготовки к педикюру, так как после проведения этой процедуры кутикула легко отодвигается.

Нужно растворить 25 г пищевой соды в 5 л теплой воды. Затем погрузить ноги в это средство на 25-30 минут. Очистить ороговевшие частички кожи пемзой после проведения процедуры и нанести увлажняющий крем для ног.

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Ванночка с хозяйственным мылом

Хозяйственное мыло помогает избавиться от мозолей и сухости кожи стоп. Нужно просто растворить немного этого средства в теплой воде, окунуть ноги и подержать 20 минут.

Также можно использовать мыло для того, чтобы намылить ноги. Это средство делает кожу нежной и мягкой. Достаточно только обработать ее пемзой.

Мыло помогает устранить воспаление ногтевого ложа.

Питательная ванночка для нежных ножек

В миску с теплой водой добавить 2 ст. л. масла оливы, 1 ст. сока лимона, 1 ст. л. меда и 3 ст. л. молока.

Замочить в этой ванночке ноги примерно на 15 минут, затем ополоснуть их чистой водой и хорошо просушить.

Ванночка с черным чаем

Грибковые заболевания стоп нужно лечить при помощи специальных средств под контролем доктора. Кроме того, можно использовать ванночку, приготовленную из черного чая, чтобы ускорить процесс устранения микробов.

После проведения процедуры важно сразу же хорошо просушить ноги, так как влага является предпосылкой для развития или сохранения микоза стопы.

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Взять 6 пакетиков обычного черного чая без добавок и заваривать около 15 минут. Подержать ноги в ванночке в течение 20 минут, хорошо высушить кожу.

Также можно взять горсть нарезанных листьев плюща, залить 1 л воды, дать настояться. Процедить отвар и вылить его в ванночку для ног.

Для борьбы с грибком можно использовать масло лаванды или мирры.

При наличии грибка ногтей можно использовать масло чайного дерева или приготовить ванночку с уксусом.

Ванночки при простуде

Чтобы снизить температуру тела, стоит использовать натуральное жаропонижающее средство в виде ванночки для ног.

Для этого нужно лимонное масло. Налить в миску теплую воду, добавить эмульгатор и около 8 капель лимонного масла. Перемешать. Подержать ноги в воде в течение 15-20 минут. Затем хорошо просушить ноги и надеть теплые носки.

Успокаивающая ванночка

Если хочется облегчить простуду, а также устранить нервное перенапряжение, то можно использовать для приготовления ванночки морскую соль.

Для этого нужно положить листья 3 веточек тимьяна в миску и залить кипятком. Через 10 минут добавить 1-2 ст. л. морской соли и примерно 10 капель лимонного масла.

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Погрузить ноги на 15 минут, затем ополоснуть и высушить.

Ванночка против отеков

Летом наши ноги сильно устают и могут даже отекать. Для решения такой проблемы можно использовать ванночку для ног с яблочным уксусом.

Это средство действительно универсально. Оно помогает взбодрить уставшие ноги, способствует нормальной микроциркуляции крови и выводит воду из организма. Это помогает устранить отечность.

Для приготовления ванночки нужно в 5 л прохладной, но не слишком холодной воды влить 150 мл яблочного уксуса. Опустить ноги в воду и подержать 20 минут.

Нельзя использовать это домашнее средство, если на ногах есть открытые раны. Уксус может вызвать сильное жжение.

Ванночка против потливости ног

Если страдаете от потливости ног, то стоит использовать средство с добавлением шалфея. Лучше всего применять это средство ежедневно для получения положительного результата.

В миску налить немного теплой воды, поместить листья шалфея и дать настояться в течение нескольких минут. Затем опустить ноги в воду на 15-20 минут.

Помимо шалфея можно также использовать кору дуба, яблочный уксус (250 мл на 2-3 л теплой воды), масло бергамота, шалфея, розмарина или кипариса. К эфирным маслам нужно добавить эмульгатор.

Ванночка с бодрящим эффектом

Перечная мята обладает удивительным бодрящим эффектом. Можно добавить это средство в ванночку для уставших ног.

Воду вскипятить и добавить по 4 веточки шалфея и свежей мяты. Накрыть крышкой и дать травам хорошо настояться примерно 10 минут.

Готовый настой перелить в миску, добавить несколько капель масла лаванды и 3 ст. л. сливок, которые будут выступать в качестве эмульгатора. Влить немного воды. Опустить в теплую воду ноги и подождать 15 минут. Затем ополоснуть и хорошо высушить.

Детокс-ванна для ног

Если хочется очистить свое тело от токсических веществ с помощью ванны для ног, потребуются определенные ингредиенты. В воду добавить по 120 г морской и английской соли, 2 пакетика мятного чая, 200 г соды, 12 капель мятного масла.

Изначально перемешать все сухие ингредиенты. Высыпать чай из пакетиков. Затем добавить масло и хорошо перемешать. Можно хранить готовую смесь в герметично закрытой стеклянной банке.

Чтобы сделать ванночку для ног, нужно добавить 70 г смеси в 4 л теплой воды и погрузить ноги на 15-20 минут.

Ванночка с горчицей

Это средство хорошо поможет при пониженном давлении, головной боли и многих других проблемах.

Ванночка с горчицей ускоряет обмен веществ и снимает напряжение с головы. Для приготовления средства лучше всего использовать горчичные зерна, которые нужно предварительно растолочь.

Затем приготовить ванночку. Для этого нужно поместить горчичную муку в миску и залить теплой водой. Температура воды должна быть не выше 35 градусов.

Ванночка с хлоридом магния

Хлорид магния поможет снять мышечное напряжение. Отличным средством является ножная ванночка. Для этого нужно налить 5 л теплой воды, температура которой – 37-40 градусов, в миску и растворить 4 ст. л. хлорида магния. Можно предварительно развести это средство в стакане воды, а затем вылить в ванночку. Погрузить ноги и оставить на 15-20 минут.