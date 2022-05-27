 

Религиовед: УПЦ заканчивает свою историю вместе с независимой Украиной

27.05.2022, 23:14, Новости дня
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«27 мая стало днем кончины Украинской православной церкви Московского патриархата», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Силантьев, комментируя решение собора Украинской православной церкви о полной независимости от РПЦ.

«УПЦ МП и так уже умирала, незачем усугублять ее муки. На освобожденных территориях Украины отныне будут Россия и Московский патриархат. На пока не освобожденных территориях верные канонам украинские священники уйдут в подполье, неверные разойдутся кто куда, в том числе и в раскольничью «Православную церковь Украины» (ПЦУ)», – полагает директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.

Ранее в пятницу Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости, об этом говорится в постановлении собора, который прошел в Киеве. «Собор принял соответствующие дополнения и изменения в устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви», – говорится в заявлении. Также в заявлении УПЦ выразила несогласие с позицией главы Русской православной церкви патриарха Кирилла по поводу спецоперации на Украине.

«Украинская православная церковь Московского патриархата закончила свою историю вместе с тем, как заканчивает сейчас свою историю независимая Украина образца 1991 года, – подытожил Силантьев. – Украинская церковь после сегодняшнего решения на неосвобожденной Украине будет уже никому не нужна. Нормальные люди там, сидя в подполье, будут ждать российских военных, другие уйдут в раскол».

В истории Малороссии уже опыт подпольного православия, отметил эксперт. Силантьев напомнил, как после Брестской унии 1596 года – формального присоединения православных Речи Посполитой к католической церкви – значительная часть православных нынешних Украины и Белоруссии отказалась признавать власть папы Римского и ушла на нелегальное положение. Религиовед напомнил также о тайном исповедании русского православия формальными униатами на входившей в состав Австро-Венгрии Западной Украине в конце XIX – начале XX века. «Эти формальные униаты – реальные православные дали Русской православной церкви немало исповедников и мучеников, пострадавших за любовь к православию и РФ от рук карательных органов Австро-Венгрии», – сказал эксперт.

Напомним, что православные на современной Украине находятся в ситуации раскола с начала 1990-х годов. Одновременно действовали каноническая УПЦ, признающая главенство Московского патриархата (УПЦ МП), а также непризнанные организации – «Украинская автокефальная православная церковь» и возникшая в 1992 году «УПЦ Киевского патриархата».

При Викторе Ющенко (2005–2010) и Петре Порошенко (2014–2019) киевская власть активно лоббировала создание «единой украинской поместной церкви» в пику канонической УПЦ МП, объединявшей большинство православных верующих. В 2018 году не без участия Порошенко была провозглашена «Православная церковь Украины», которая год спустя получила статус автокефальной от Константинопольского патриарха Варфоломея. РПЦ, УПЦ МП и большинство поместных православных церквей не признали образование ПЦУ, а канонические Русская и Украинская церкви разорвали общение с Константинополем. В 2018 году Верховная рада предписала каноничной УПЦ изменить название, прописав в нем принадлежность к «иностранной» Русской православной церкви. Украинская ПЦ не пошла на такой шаг, хотя до 27 мая считала РПЦ своей матерью-церковью.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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