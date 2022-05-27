 

Финляндия дала ответ на ультиматум Турции по расширению НАТО

27.05.2022, 23:14, Новости дня
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Волнующие Турцию вопросы, касающиеся вступления Финляндии и Швеции в НАТО, могут быть решены, сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте.

«Турция подняла ряд вопросов в связи с заявками Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Понятно, что в ходе этого процесса разные вопросы могут быть подняты различными союзниками. Финляндия находится в активном контакте с Турцией – этой весной я посещал Турцию дважды – на различных уровнях. Мы стремимся продолжить наш конструктивный диалог с союзниками и готовы обсуждать все нерешенные вопросы с Турцией», – приводит слова главы финского внешнеполитического ведомства ТАСС

«Мы думаем, что проблемы, поднятые Турцией, могут быть решены», – сообщил Хаависто. «Мы серьезно относимся к опасениям каждого члена НАТО», – заверил глава МИД Финляндии.

Ранее в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция не смогут стать кандидатами на вступление в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции.

Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Финляндии и Швеции с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)». Кроме того, Эрдоган потребовал от США отменить санкции против Турции за покупку ЗРК С-400. В США допустили, что Турцию могут исключить из НАТО из-за отказа одобрить заявки Финляндии и Швеции.

В прошлую среду Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в НАТО сделает эти страны потенциальными целями, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс считает Россию врагом. Кроме того, в Москве указывали, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для РФ несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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