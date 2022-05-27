 

Бесплатные лекарства в 2021 году получили более 612 тыс. россиян

27.05.2022, 23:14, Новости дня
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Бесплатными лекарствами в РФ в 2021 году были обеспечены более 612 тыс. пациентов высокого риска, это почти на 40% больше показателя 2020 года, сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

«На лекарственное обеспечение пациентов высокого риска, находящихся под диспансерным наблюдением, из федерального бюджета ежегодно выделяется 10,15 млрд рублей. В 2020 году бесплатные лекарственные препараты получили 450 тыс., в 2021 году – более 612 тыс. пациентов. Срок лекарственного обеспечения указанной категории граждан был увеличен до двух лет», – приводит слова замминистра здравоохранения на коллегии Минздрава ТАСС.

Камкин отметил, что ведомство прорабатывает вопрос увеличения перечня препаратов, рекомендованных для лечения заболеваний системы кровообращения.

Замминистра напомнил, что в настоящее время утверждены 24 клинические рекомендации по заболеваниям, в том числе вносящим наибольший вклад в структуру смертности. К таким заболеваниям относятся: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность.

Напомним, в январе власти выделили свыше 20 млрд рублей дополнительно из резервного фонда на лекарства для больных с коронавирусной инфекцией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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