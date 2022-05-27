Fox News – после беспорядков BLM число убитых афроамериканцев только растёт

Джо Байден отметил вторую годовщину смерти Джорджа Флойда рассуждениями о расизме и указом, ограничивающим применение силы правоохранительными органами, пишет Fox News. По словам Хезер Мак Дональд из Манхэттенского института, антиполицейская пропаганда уже привела к резкому росту числа убийств в США, причём чаще всего темнокожие становятся жертвами других темнокожих.

С днём святого Джорджа Флойда! За последние 12 месяцев более 100 тысяч молодых американцев умерли от передозировки наркотиками. Их имён вы не знаете и никогда не узнаете. Никому до них нет дела. Но сегодня нам снова напомнили, чтобы мы прославляли жизнь наркомана с судимостями за насильственные преступления по имени Джордж Флойд. Он умер ровно два года назад, будучи в руках полиции. Все смерти прискорбны, вот только почему же эта прискорбнее большинства? Никаких объяснений.

Зато Джо Байден отметил эту дату указом, продвигающим так называемую подотчётность работы полиции. Указ вводит более жёсткие ограничения на применение силы сотрудниками федеральных правоохранительных органов. Прежде чем подписать указ, Байден пояснил, что это необходимо, потому что все темнокожие в нашей стране живут в страхе, зная, что полиция может убить их в любой момент.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Почему эта страна… Почему так много темнокожих американцев просыпаются, зная, что могут сегодня лишиться жизни, просто живя своей жизнью? Во время пробежки, похода в магазин, сна в собственном доме.



Потому что если в Америке есть человек, выражающий глубокую обеспокоенность темнокожих, то это, само собой, Джо Байден! Уж он-то держит руку на пульсе!

Но что это значит? Как то, что Байден только что сделал, скажется на политике государства по отношению к вам? Лучше всех на эту тему осведомлена Хезер Мак Дональд, старшая научная сотрудница Манхэттенского института, автор книги «Мания разнообразия». Мы всегда благодарны ей за участие в нашей программе. Большое спасибо, что нашли для нас время, Хезер Мак Дональд! К чему это приведёт?

ХЕЗЕР МАК ДОНАЛЬД, консервативный публицист: Спасибо. Проблема с этим указом, Такер, заключается скорее в идейном содержании, чем в конкретных мерах, это меры ограниченного масштаба, относящиеся только к федеральным правоохранительным органам. Но идейное содержание этого указа таково: у нас в стране проблема полицейского расизма и полицейского насилия. Байден никогда не упускает возможности придать вес этой идее. Результаты уже есть, и вполне однозначные.

Ещё тысячи темнокожих погибли в городах, подвергшихся хищническому разграблению и скатившихся в анархию. После беспорядков 2020 года, начавшихся из-за смерти Джорджа Флойда, число убийств выросло на 29 процентов — это самый большой годовой прирост в истории. А среди молодёжи этот показатель увеличился на 47 процентов, что просто шокирует.

Подавляющее большинство жертв — темнокожие. Каждый день в нашей стране от рук убийц погибает более 20 темнокожих. Больше, чем белых и латиноамериканцев, вместе взятых. И убивают их не полицейские, не белые, а другие темнокожие. Проблема афроамериканских районов — не полиция, а преступники.

В 2021 году жертвами полицейской стрельбы стали шесть, как утверждается, невооружённых темнокожих. Сравните это с 10 тысячами темнокожих, убитых преступниками. На самом деле, вероятность того, что полицейский будет убит темнокожим, в 400 раз выше, чем вероятность смерти безоружного темнокожего от рук полицейского.

Гибель Джорджа Флойда была отвратительной, но не была частью тенденции. Эта смерть не типична для большинства темнокожих. И если бы Байдену действительно были важны жизни темнокожих, он бы призывал к правопорядку и прекратил демонизировать полицейских.

Интересно, как долго… Конечно же, всё это делается ради предстоящих промежуточных выборов, ради мобилизации электората и так далее… Но его заявления настолько покровительственные и оторванные от реальности! Неужели это до сих пор работает?

ХЕЗЕР МАК ДОНАЛЬД: Думаю, да. Некоторые по-прежнему категорически не хотят признавать проблему городских трущоб — развал семьи, развал норм — и хотят продолжать демонизировать полицейских. Даже притом что страну захлёстывает преступность. Угоны машин, эта совершенно безумная стрельба из проезжающего автотранспорта, выкашивающая детей… Похоже, существует бесконечный спрос на лживую пропаганду, которая ведёт лишь к анархии и хищническому разграблению.

«Анархия» — именно то слово… Хезер Мак Дональд.

Дата публикации 25 мая 2022 года.