Пчел научили различать четные и нечетные числа

Пчел научили отличать четное число от нечетного. Исследование проводилось австралийскими биологами, которые и предположить не могли, что эти насекомые настолько развитые.

Ранние научные работы доказали, что пчелы могут выполнять простейшие арифметические операции. Теперь эксперты захотели проверить, способны ли насекомые отличать четные и нечетные числа. Для этого их разделили на две группы. Первую учили соотносить четное со сладкой жидкостью, а нечетное с горькой. Другие пчелы делали все наоборот.

В результате быстрее обучались те насекомые, которые соотносили нечетные числа со сладковатой водой. Они справились с задачей по определению четности чисел с точностью 70%.