Эксперты выяснили, как появляются вспышки на Солнце

Периодически на Солнце происходят вспышки и выбросы плазмы, сопровождающиеся высвобождением огромного количества энергии. Ученые долгое время не могли понять, почему возникают выбросы, но теперь они на шаг ближе к разгадке.

Помогли им в этом данные, полученные в результате Магнитосферной миссии НАСА. Специалисты отметили, что описать процесс формирования вспышки можно легко с помощью магнитов. Например, самый опасный тип выброса – быстрое пересоединение – похоже на эффект отталкивания магнетиков, но на Солнце взаимодействие происходит между плазмой.

Так, во время быстрого пересоединения электроны и ионы начинают двигаться не как группа, что приводит к образованию нестабильного вакуума. Последний, в свою очередь, при взрыве высвобождает огромную энергию.