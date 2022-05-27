Эксперты выяснили, как появляются вспышки на Солнце

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27.05.2022, 22:35, Разное
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Периодически на Солнце происходят вспышки и выбросы плазмы, сопровождающиеся высвобождением огромного количества энергии. Ученые долгое время не могли понять, почему возникают выбросы, но теперь они на шаг ближе к разгадке.

Помогли им в этом данные, полученные в результате Магнитосферной миссии НАСА. Специалисты отметили, что описать процесс формирования вспышки можно легко с помощью магнитов. Например, самый опасный тип выброса – быстрое пересоединение – похоже на эффект отталкивания магнетиков, но на Солнце взаимодействие происходит между плазмой.

Так, во время быстрого пересоединения электроны и ионы начинают двигаться не как группа, что приводит к образованию нестабильного вакуума. Последний, в свою очередь, при взрыве высвобождает огромную энергию.



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