Мнение: Партия «шалунишек»?

ЛДПР возглавил Леонид Слуцкий. Председатель комитета Госдумы по международным делам. Несмотря на вроде бы серьезную должность, в России Слуцкого мало кто знал, пока он не вляпался в скандал, когда несколько журналисток из парламентского пула обвинили Слуцкого сексуальных домогательствах.

От обвинений корреспондента «Русской службы Би-би-си» Фариды Рустамовой, продюсера телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) Дарьи Жук и сотрудницы RTVI Екатерины Котрикадзе Слуцкий отбился. Думская комиссия по этике, рассмотрев обвинения и письменные объяснения парламентария, не нашла нарушений в его поведении. Но осадок остался.

И мне интересно, репутация «шалунишки» у лидера партии прибавит голосов ЛДПР на будущих выборов? Или наоборот? Или при подсчете голосов ЛДПР нарисуют столько голосов, сколько определят в Кремле?

Фотография Леонида Слуцкого отсюда

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