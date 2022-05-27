Мнение: Опросы про имидж

Две трети женских писем про имидж о том, что “с возрастом овал лица поплыл и стало больше С”, “унылое выражение лица и серые цвета не идут”, “нос добавляет вертикали”, “определила себя как Эфир”.

Девушки, нос всем добавляет вертикали, серые цвета матрешкам не идут, унылое выражение лица не идет никому, лишний вес и поплывший овал С не увеличивают. На Эфир похожи все загорелые девушки с наколотыми губами и ярко накрашенными глазами, но это не значит, что такая декорация им идет. Это просто модный тип. А их идеальный тип может быть совсем другим.

Смойте килограммы своего макияжа, уберите назад рыжие или черные волосы и посмотрите на черты своего лица в спокойном состоянии. Не присылайте никому фотографии, не устраивайте опросы среди знакомых, не ломитесь к моим комментаторам с просьбами помочь определить тип по фото. На фото у вас макияж, фотошоп, дурацкое выражение лица, вы сбиваете всех с толку.

Учитесь видеть свой тип сами, это полезней всего.

Хочу вам такой вопрос задать, друзья.

Как вы думаете, почему от опросов знакомых: “Как вы думаете, что мне больше идет: блонд с челкой или черные кудри?” СЗ человека падает.

Вы хотите сделать свой имидж лучше, но все время просите советы у друзей и партнеров, что вам носить и как вам стричься. И ваш имидж в глазах тех, кого вы расспрашиваете, сразу же теряет очки.

Кто понимает, почему?

Никогда не выставляйте свои фото с прямым или завуалированным вопросом: ну как я вам?

Никогда не спрашивайте, как вы выглядите в новой кофточке с новой сумочкой.

Никогда не намекайте партнеру, что он забыл оценить вашу стрижку или не обратил внимание на ваше платье.

Никогда не превращайте людей в своих коучей по имиджу.

Если у вас есть такая привычка, избавьтесь от нее.

Близкую подругу можно спросить, но потихоньку. Маму – можно, ей даже будет приятно, но если спрашиваете, не спорьте ни с подругой, ни с мамой, просто имейте в виду их точку зрения, если не согласны.

Стилиста, которого вы наняли, можно использовать для этой цели, но будьте осторожны. Мне вчера в личку прислали столько ссылок на “до и после”, как стилисты делают из людей пугала огородные, что подумайте несколько раз, не сделают ли из вас такое пугало.

А вот знакомых, друзей, тем более любовников никогда не надо спрашивать: что вам идет, а что нет. Если сами скажут, проявите вежливый интерес, но никогда не спрашивайте.

Понятно почему?