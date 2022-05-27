 

Инженерные команды представили инновационные разработки на чемпионате «CASE-IN»

27.05.2022, 22:25, Новости дня
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Победители и призеры юбилейного X сезона Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» получат стажировки и трудоустройство в престижных российских компаниях, поступление в аспирантуру и магистратуру вузов − партнеров на льготных условиях, а чемпионы среди молодых специалистов войдут в управленческий кадровый резерв своих компаний.

«Если раньше лига объединяла студентов только «горных» вузов, то в юбилейном Х сезоне здесь представлены 10 разнообразных направлений: автоматизация и IT, геологоразведка, горное дело, горные машины и оборудование, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, проектный инжиниринг, промышленная безопасность, электроэнергетика. В финале Студенческой лиги встретились 134 команды 108 вузов из 44 городов России, в их числе команда из Республики Казахстан и 3 команды из Республики Беларусь. Уверен, что их идеи найдут применение на ведущих производственных площадках страны, а сами конкурсанты в обозримом будущем станут высококвалифицированными специалистами», – сообщил генеральный директор АНО «Россия  – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В финал Лиги молодых специалистов вышли 15 молодежных команд 14 компаний: они разработали проекты изменений в управленческой системе, которые обеспечат технологическое развитие и минимизируют риски, связанные с невозвратной потерей квалифицированного персонала, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Лидером чемпионата стал Санкт-Петербург – студенты северной столицы завоевали шесть комплектов наград. На втором месте – студенты Москвы: пять комплектов наград, по два комплекта увезли будущие и молодые инженеры Татарстана, Пермского края и гости из Беларуси.

Президент Межрегиональной общественной организации «Академия горных наук», академик РАН Юрий Малышев подчеркнул, что сегодняшние финалисты в скором времени станут работать в ведущих компаниях страны: «Вам предстоит решать важные стратегические задачи, поэтому уже сейчас развивайте свои компетенции, получайте новые знания и перенимайте опыт экспертов, чтобы в будущем стать достойным поколением специалистов и представлять Россию на самом высоком уровне».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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