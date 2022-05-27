 

Число пострадавших в Сватово от обстрела «Точкой-У» достигло 15 человек

27.05.2022, 22:25, Новости дня
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Число пострадавших от детонации боевой части ракеты «Точка-У», выпущенной украинскими войсками по поселку Сватово в Луганской народной республике, увеличилось до 15 человек, из них четверо детей, сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

«По предварительным данным в результате падения осколков погибло два человека, еще 15 получили ранения различной степени тяжести, из них 4 детей. Повреждены здания, автомобили, гражданская инфраструктура», – приводит слова Сердюковой РИА «Новости».

Омбудсмен уточнила, что данные действия украинских военных получат должную правовую оценку и «каждый, кто причастен к гибели граждан республики, понесет заслуженное наказание».

Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что украинские силовики нанесли удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по поселку Сватово в Луганской народной республике.

«ВСУ выпустили три ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» по населенному пункту Сватово. Слаженными действиями подразделений ПВО Народной милиции ЛНР ракеты были сбиты, однако в результате детонирования кассетной боевой части ракеты погибли два мирных жителя, еще восемь получили ранения различной степени тяжести, кроме того, повреждения получило здание администрации города, магазин и близлежащие домостроения», – сообщал представитель ведомства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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