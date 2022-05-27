Мнение: Рейтинг по-российски

Начиная с 24 февраля интересные метаморфозы происходят с моим ЖЖ-рейтингом (пустячок, а неприятно). ЖЖ, по всей видимости, определил меня как “неблагонадежного” юзера – и поэтому он просто монотонно снижается. Конечно, принцип формирования “рейтингов ЖЖ” всегда оставался страшной военной и коммерческой тайной, но общий принцип можно было уловить: если тебя много читают, у твоих постов много комментариев и лайков – рейтинг растет; если читают мало, комментов нет, или ты вообще ничего не пишешь – рейтинг снижается. Всё вроде просто.

Но с началом войны в ЖЖ не только ввели цензуру и отменили анонимов, но и, похоже, пересмотрели принцип начисления рейтинга. Теперь у “неблагонадежных” юзеров рейтинги просто снижаются несмотря ни на что. Я это заметил еще в апреле – когда на одном из постов (про АвтоВАЗ) случилась почти рекордная посещаемость – 75 тысяч за сутки, около 1000 комментариев – а рейтинг, как ни в чем ни бывало, продолжил снижение.

Почти уверен, что в ЖЖ-алгоритм введено ограничение, согласно которому он по умолчанию считает, что “Сапожник ничего не пишет”; соответственно, каждый день личный рейтинг понемногу усыхает, хотя у меня по-прежнему, даже в условиях цензуры и общего милитаристского безумия, случаются крайне “урожайные” посты.

Все это понятно – ЖЖ, пока он находился “в тени” и вне внимания “идеологов” режима, любовно отлаживал свои механизмы работы и довел их почти до совершенства, но когда пришли цензоры и цензура, она это всё доломает за несколько месяцев, поскольку механизмы делались с упором на объективность замеров, а никакая объективность идеологии не нужна.

Я только так и не понял, почему такая половинчатость. С другими “неблагонадежными” обошлись куда круче. Кунгурова просто выдавили из ЖЖ, Никонова выдавили, у Митрича рейтинг одним махом просто уполовинили, Алекса Розоффа загнали куда-то в конец первой рейтинговой сотни (хотя его посты читают и обсуждают точно так же, если не больше, чем до печальной СВОлочной даты) – а мой рейтинг просто медленно и печально “сдувают” (примерно минус 8 тысяч пунктов), да почти перестали включать посты в Топ.

Единственно – со мной обходятся примерно так же, как с Эль-Мюридом: он тоже “медленно и печально” теряет в рейтинге, хотя его посты читают едва ли не больше, чем мои (но, поскольку у нас одинаковая скорость падения в режиме “они ничего не пишут”, я никак не могу упасть ниже, чем он).

Вот такие причуды рейтингования.