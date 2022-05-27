С ней дорого разводиться – Личное мнение

Жена Гарика Мартиросяна Жанна прокомментировала слухи о разводе.

«Со мной дорого разводиться», — заявила женщина, не в первый раз сделав упор на «дорого».



Гарику скучно с женой. Фото: Соцсети

Раньше, когда Мартиросяна подозревали в связи с Яночкой Кошкиной, его жена уже высказывалась в подобном ключе.

Вот что она тогда дословно сказала:

Не волнуйтесь: машина за 14 миллионов и квартира за 22 миллиона оформлены на меня.



Многие, конечно, скажут: «Молодец, тётка! Не промах! Держит в кулаке мужа!»

А вот мне её жаль: считать себя женщиной, с которой «дорого разводиться», — это, я считаю, унизительно.

Хочу, но дороговато, — значит, не буду. Такая перспектива, судя по всему, Жанну устраивает.

Можно, конечно, назвать эту женщину циничной, хорошо всё просчитавшей и ничуть не обделённой. Можно даже списать её слова на шутку. Всё это можно сделать, если поставить перед собой цель присыпать сахарной пудрой горький корень проблемы.



Яна Кошкина наглядно демонстрирует размер корня. Фото: Соцсети

Вот я точно знаю, что по-настоящему любимые женщины циничными не становятся. По-настоящему любимые женщины так не шутят.

Всё это — защитная реакция женщины, выживающей в несчастливом браке, где ей приходится много чего глотать.

А, собственно, зачем?

Жанна, у тебя что — 9 жизней, одну из которых ты готова спустить на то, чтобы объясняться перед толпой, почему муж, замеченный в компании с Яной Кошкиной, с тобой не разводится?

Ты себя на помойке нашла? Сколько там твоего женского века осталось, что ты держишься за штанишки Гарика, повторяя мантру: «Со мной дорого разводиться».

Начни уже себя уважать. Да и вы, мои дорогие читательницы, тоже.

Расскажите о своих отношениях с мужчиной. На чём они построены? Как вы себя в них чувствуете? Чего не хватает? Чем довольны?

Я вас слушаю очень внимательно.

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