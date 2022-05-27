Корсетный топ вошел в моду в след за сериалом “Бриджертоны”. Носим его согласно трендам времени

Корсет — деталь дамского туалета, которая появилась несколько веков назад и со временем утратила актуальность. Удивительно, но теперь эта вещь вновь обрела популярность: и все благодаря сериалу «Бриджертоны».

Рассматриваем правила ношения корсета для создания эффектных образов.

Колор-блок

Выберите корсет яркого насыщенного цвета и скомбинируйте его с брюками другого, но не менее яркого оттенка. Именно в этом заключается суть техники колор-блок. Симпатично смотрится комплект из голубого топа и зеленого низа.

Рассмотрите вариант, где корсет из атласа сочетается с брюками из льна, хлопка, трикотажа и т.д.

Сочетание с базовой вещью

Если вам немного неловко или непривычно использовать корсет в качестве замены футболке, блузе, топу и т. д., тогда можете поступить следующим образом. Набросьте наверх что-то из базового капсульного гардероба. Например, белоснежную рубашку на пуговицах.

Многослойность

Корсет когда-то был нижним бельем, а сейчас его можно сделать изюминкой образа. Создайте стильный многослойный лук, надев под корсет водолазку или футболку, а сверху на плечи набросив тренч или пиджак.

Подобный наряд подойдет не только для повседневной носки (то есть для посещения магазинов, рынков, прогулок с друзьями и т.д.), но также и для офиса, работы.

Джинсы

Вы можете смело интегрировать корсет в уличный повседневный стиль, совместив его с джинсами. Какой образ получится — дерзкий, смелый, романтичный или нежный, зависит от модели и дизайна корсета. Выбирать вам.

С трендовой одеждой

В нынешнем весеннем и предстоящем летнем сезоне в моде — брюки с принтом. Причем это не геометрический рисунок, а абстрактный. Вы можете надеть такие трендовые штаны с незамысловатыми узорами вместе с коротким корсетом наподобие топа. Не забудьте дополнить образ аксессуарами. Например, браслетом на плечо, массивным ожерельем, сумкой с цепочкой вместо обычного ремня.