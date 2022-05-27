Идеи для тонких и прямых волос: выбираем стильную и модную стрижку

Красивыми и густыми волосами природа, увы, наделила не всех. Однако если они у вас прямые и тонкие, не расстраивайтесь. Достаточно просто подобрать правильную стрижку – простую в уходе и придающую волосам больше объема. Ежедневная укладка не нужна – и это огромный плюс.

Советы обладательницам тонких волос

Специалисты советуют женщинам с тонкими волосами обратить внимание на многослойные стрижки. Вы можете также выбрать боб или лоб, если хотите сохранить одну длину. Правда, в этом случае собирать волосы в хвост не получится.

Домашний уход

Однако правильно подобранная стрижка – это все же только часть решения проблемы. Важно обеспечить волосам еще и правильный уход. Во-первых, не переусердствуйте со средствами для их укладки. Чем меньше, тем лучше. Посмотрите инструкцию по применению. То количество, которое там указано, и используйте. Излишек лишь только утяжелит волосы, но желаемого объема не придаст.

При мытье головы понадобится шампунь, предназначенный для увеличения объема. В состав этих средств входят полимер. Окружая каждую волосинку, они делают ее толще. Для объема у корней подойдут шампуни с коллагеновым комплексом.

Тонкие волосы довольно сложно расчесывать,если не использовать кондиционер. Особенно, если они длинные. Но применение таких средств буквально уничтожает объем у корней. Кондиционер необходимо наносить лишь на длину.

Для того чтобы избежать потери объема и ежедневного мытья головы, использовать можно также сухой шампунь. Такие средства прекрасно впитывают кожный жир и влагу, придавая необходимый объем волосам.

На концах отдельных прядей можно применять уходовые средства с содержанием силикона. Если делать это экономно, волосы они не утяжелят, а вот красивый блеск придадут.

Интересные варианты стрижек

Взгляните на главное фото. Едва заметные слои на растрепанных волосах отлично смотрятся. Особого ухода такая стрижка не требует.

Мягкие слои также чудесно смотрятся на волосах. Они как будто возвращают нас в 90-е годы.

Светлые волосы с пробором посередине — образ для обладательниц более темных локонов. Оставляя естественный цвет в корневой области, по мере его отрастания можете не переживать.

Для добавления объема, выбирайте многослойную стрижку, которая будет красиво обрамлять ваше лицо. Можно завивать концы внутрь или наружу, используя различные термоприборы типа утюжка, плойки или фена.

Химэ с челкой — одна из самых модных причесок на сегодняшний день. Этот вариант идеально подойдет женщине с грубоватыми чертами лица.

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Белые прямые волосы — это прическа, которая будет привлекать внимание многих окружающих. Но она не предназначена для женщин, жаждущих минимального ухода. Для сохранения цвета нужны специальные шампуни и прочие средства. Об увлажняющих средствах также не стоит забывать.

А как быть обладательнице квадратного типа лица? В этом случае понадобятся филировочные ножницы, чтобы придать вашей челке более редкий вид.

Попробуйте гладкую прическу с рваными концами. Это придаст волосам естественности.

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Лоб с боковым пробором для пожилых женщин — один из лучших способов придать себе более молодой вид. Стрижка обязательно подчеркнет вашу привлекательность.

Пикси для пожилых женщин — это еще одна идеальная стрижка, которая сделает вас визуально моложе, а волосы — гуще. И вновь особые укладки не нужны!

Одним словом, вариантов множество. Выбирайте то, что придется вам по вкусу, и наслаждайтесь своей неотразимостью. Тонкие волосы проблемой уже не являются. Грамотно подобранная стрижка и средства по уходу позволят вам избавиться от комплексов и чувствовать себя настоящей королевой. Ведь красивые волосы – это гордость женщины. И это ни в коем случае не зависит от возраста.