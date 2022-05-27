 

Fox – неспособность решить проблему с детским питанием превратила США в посмешище для всего мира

27.05.2022, 21:31, Разное
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В ситуации с нехваткой детского питания американские власти проявили вопиющую некомпетентность. Они долгое время игнорировали проблему и до сих пор не предприняли никаких конкретных шагов, чтобы решить этот кризис, пишет Fox Business.

Нехватка детского питания — это история о вопиющей некомпетентности правительства, которая распространяется до самой верхушки.

Много месяцев назад, 21 октября 2021 года, осведомитель обратил внимание на проблемы на заводе по производству детских смесей. Представьте себе: прошло два месяца, прежде чем Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) допросило разоблачителя. На осмотр завода ушёл ещё месяц, а на его закрытие и отзыв продукции — ещё две недели. Между тревожным сигналом и действием прошло более трёх месяцев.

Возможно, вы подумали, что на фоне тревожных сигналов и обострения дефицита у правительства появился план заполнить пустующие полки. Нет, не появился.

Правила и высокие пошлины привели к остановке импорта из Европы. Ладно. Можно было бы предположить, что в этот момент министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра, который отвечает за FDA, решительно возьмётся за проблему, изменит правила и призовёт снизить тарифы. Но он месяцами ничего не делал, и вы никогда не видели этого парня. И вы должны задаться вопросом, почему человек с нулевым опытом в области здравоохранения руководит крупнейшим медицинским ведомством страны.

Возникает ещё один вопрос: когда президент Байден узнал о растущем дефиците? Наверняка помощники сообщили ему об этом. Его плохо информируют или он снова тянет резину?

Наконец, на прошлой неделе прибыла партия детского питания из Европы, и Белый дом раскручивает эту историю как сумасшедший, объявляя о своём триумфе. Этот пиар не сработает. Полки остаются пустыми. Это вопиющая некомпетентность, и мир смеется над нами.

Дата выхода в эфир 25 мая 2022 года.



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