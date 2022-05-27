Мнение: Политическая некромантия, Киссинджер предлагает сдаться и Турция против НАТО

1. Американцы продолжают привлекать мертвецов на свою сторону. Если на последних выборах в США кладбища голосовали за Джо Байдена, то теперь покойные парижские знаменитости поддерживают уже Владимира Зеленского:

Неизвестные расклеили проукраинские стикеры на парижском кладбище Пер-Лашез, где захоронены сотни знаменитых мыслителей и деятелей культуры. Об этом пишет Russia Today.



Пер-Лашез одно из крупнейших и наиболее старинных кладбищ во французской столице. В частности, там похоронены писатели Оскар Уайльд и Оноре-Де-Бальзак, культовая певица Эдит Пиаф, рок-музыкант Джимми Моррисон, танцовщица и жена поэта Сергея Есенина Айседора Дункан, множество русских эмигрантов и руководителей Белого движения.



Как сообщают журналисты телеканала, 24 мая на части могил появились стикеры в поддержку президента Украины Владимира Зеленского. «Если бы я был жив, то поддержал бы Зеленского», — гласят надписи на стикерах.

https://t.me/rt_russian/112098

https://lenta.ru/news/2022/05/24/zel_paris/

2. Кажется, шестерёнки неповоротливой политической машины Запада всё же завертелись. Спустя три месяца там начали осознавать печальную для западных стран реальность. В поддержку достижения мира путём переговоров и сдачи Украиной территорий начали высказываться такие мастодонты, как, например, Генри Киссинджер — важная историческая фигура, один из самых известных дипломатов США. Вот что пишет об этом блогер Павел Шипилин:

https://zen.yandex.ru/media/pavel_shipilin/poslednii-iz-mogikan–ob-ukraine-628e07c046a6c2182498ce0a

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с Москвой. «Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», — заявил он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Мне давно не хватает Генри Киссинджера, который даже во времена молодого Джо Байдена уже был умным, опытным и, с точки зрения молодых политиков, слегка пожилым. Умных и опытных в мировом политикуме сейчас нет, и самое печальное, что они и не нужны. Востребованы шуты вроде Зеленского, маргиналы вроде Трампа или невзрачные серые мышки вроде Шольца.

Поэтому его редкие выступления столь ценны. Он, конечно, скорее политолог, чем политик, но, в отличие от политологов, всегда зрит в корень и редко ошибается.

И конечно, он сразу разобрался, к чему все идет: если Украина не начнет переговоры в ближайшее время, то как государство она исчезнет — не помогут ни санкции, ни поставки оружия. Россия уничтожит угрозу у своих границ — это неизбежно. Иначе не будет России.

Жаль, конечно, что Украина страдает, а маленькие украинцы нервничают. Но сопутствующий ущерб при таких масштабных спецоперациях неизбежен. Маленькие украинцы все равно не смогут понять, что напали не на них, а на НАТО, чьим инструментом они стали, не заметив фатальной метаморфозы.

Киссинджер, чтоб мы с вами понимали, вовсе не стоит на страже российских интересов. Все как раз наоборот: он пытается донести до своего родного Запада, что по мере продвижения российских войск аргументов на переговорах будет становиться все меньше и меньше. <…>

Последний из могикан американской политики надеется, что переговоры смогли бы зафиксировать статус-кво. Что такой компромисс, навязанный Западом, сможет обмануть Кремль и заставить его отказаться от полного и окончательного решения украинского вопроса. А значит, в будущем останутся рычаги давления на нас.

Сразу вслед за выступлением Киссинджера в Евросоюзе наметился раскол – оказалась, что часть европейских стран вовсе не хотят воевать с Россией, даже руками украинцев. Италия, Венгрия и Кипр призвали на следующем саммите ЕС склонить Украину к переговорам и немедленно прекратить боевые действия:

https://life.ru/p/1497005

Очевидно, что боевые действия не могут быть прекращены, пока в Киеве не согласятся на нейтральный статус и на прочие справедливые требования России.

3. Получила продолжение тема возможного исключения Турции из НАТО (из-за отказа Стамбула принимать в альянс Швецию и Финляндию). Ряд турецких политиков, как провластных, так и оппозиционных выступили с критикой членства в НАТО, а кое-кто даже намекнул на исходящую от НАТО угрозу и возможность военного союза с Россией:

https://t.me/dplatonova/10945

Девлет Бахчели (Партия националистического движения MHP, Турция): Мы существовали без НАТО, мы не исчезнем без НАТО.

Лидер MHP Бахчели заявил: «Турция не беспомощна. Если условия станут неприемлемыми, даже выход из НАТО должен быть поставлен на повестку дня в качестве альтернативного выбора»

(* Партия националистического движения выступала на последних парламентских выборах в 2018 году в составе Народного альянса, в котором доминировала Партия справедливости и развития (партия Эрдогана). Таким образом, под руководством Девлета Бахчели партия MHP вступила в коалицию с партией Эрдогана).

https://lenta.ru/news/2022/05/21/threat/

Расширение НАТО в любом направлении представляет угрозу для Анкары, заявил в разговоре с РИА Новости генсек турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

Он обратил внимание на созданные вокруг Турции американские военные базы, на которых скапливаются танки и боевые самолеты. По словам политика, в 2016 году после попытки госпереворота со службы в турецкой армии были уволены около 25 тысяч офицеров, связанных с НАТО и тайной операцией альянса «Гладио». «1971, 1980, 2016 годы — за всеми давлениями на Турцию стояли НАТО, США», — заявил Перинчек.

Политик также выразил мнение, что партнерство Турции в Шанхайской организации сотрудничества является очень правильным и всесторонним шагом.

Турецкий лидер Эрдоган по-прежнему продолжает свою традиционную изворотливую политику, цель которой – усидеть на двух стульях:

https://lenta.ru/news/2022/05/23/998324/

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена ввязываться в «шоу по Украине» и сохранит отношения с Москвой. Цитату приводит РИА Новости.

«Свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях», — подчеркнул турецкий президент.

С одной стороны, Турция поставляет Украине боевые беспилотники «Байрактары», а на словах осуждает Россию. С другой стороны, турки не стали участвовать в санкциях против России, сохранили с нами все экономические связи и даже пытаются расширять их.

Оно и неудивительно. В Турции продолжается финансовый кризис, курс лиры рекордно падает, а деньги туркам надо как-то зарабатывать. Глупо ссориться с Россией в такой момент.

Опять-таки, реальным врагом Турции являются США, а не Россия. Именно США пытались недавно организовать в Турции оранжевую революцию. Если бы не Греция, которая состоит в НАТО, и конфликта с которой справедливо опасаются турки, выход Турции из НАТО стал бы вполне реальной перспективой.