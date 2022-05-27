 

В каменном веке люди обменивались украшениями

27.05.2022, 21:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Археологические раскопки на территории Северо-Восточной Европы закончились для специалистов интересными находками. Они обнаружили сланцевые кольца, которым около шести тысяч лет.

Было выдвинуто предложение, что древние люди обменивались украшениями в знак дружбы. Найденные кольца сохранились фрагментами, но, скорее всего, были сломаны неслучайно. Геохимический анализ и сопоставление кусочков подтвердили теорию археологов.

Многие сланцевые кольца происходят из Онежского озера в России, но каким-то образом попадали в Финляндию и другие страны Северо-Восточной Европы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02.22 / Мнение: Залетело в Ростовскую область

02.06.21 / В стиле open air: как вписать модные соломенные аксессуары в свой летний аутфит (тренды и советы)

02.03.22 / «Будет натуральное хозяйство»

21.11.21 / Мнение: Письмо: “Без обязательств”

22.05.22 / Мнение: Пентагон готов к войне?

11.04.22 / Мнение: Первый тур

07.01.22 / Мнение: О величайшем заблуждении насчёт Владимира Путина

27.04.22 / Мнение: Учитель года

25.01.22 / Чего испугались-то, фанаты? – Личное мнение

16.05.21 / Европейцы оценили образ: Манижа выступила на второй репетиции «Евровидения» в Роттердаме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика