В каменном веке люди обменивались украшениями

Археологические раскопки на территории Северо-Восточной Европы закончились для специалистов интересными находками. Они обнаружили сланцевые кольца, которым около шести тысяч лет.

Было выдвинуто предложение, что древние люди обменивались украшениями в знак дружбы. Найденные кольца сохранились фрагментами, но, скорее всего, были сломаны неслучайно. Геохимический анализ и сопоставление кусочков подтвердили теорию археологов.

Многие сланцевые кольца происходят из Онежского озера в России, но каким-то образом попадали в Финляндию и другие страны Северо-Восточной Европы.