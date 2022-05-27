 

Мнение: Гроздья ненависти

27.05.2022, 21:13, Разное
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Сегодня в Ульяновске похоронили 13-летнего мальчика, погибшего в результате травм, полученных в трамвае №22.

Мальчик начал ругаться матом в адрес пожилого мужчины и полез в драку.

За пожилого мужчину заступились еще двое взрослых. Мальчика избили.

По словам кондукторов и водителя буквально через пару минут мальчик уже лежал на полу трамвая. Судя по всему, ударился головой после удара или толчка.

До больницы мальчика не довезли.

Надо ли было урезонивать юного забияку, как выснилось, состоявшего на учете в отделе по делам несовершеннолетних? Однозначно надо. Но надо ли было его бить? Нет, не надо. Это  уже чересчур. Это уже какое-то озверение населения…

Не многовато ли стало в стране гнева и ненависти, которые народонаселение выплескивает друг на друга?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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