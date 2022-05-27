Мнение: Письмо: “Почему мы не можем сделать комикс”

Эта автор не тролль скорее всего, хотя лучше бы была троллем.

auteur_me

Эволюция, добрый день!

Наверное мое письмо нужно писать в evolutiolab, потому что я не знаю, как правильно поступать в данной ситуации.

Я работаю в российской киноиндустрии, и сейчас я стала ощущать влияние пропаганды на творческий замысел.

И все это выглядит в моем понимании ужасно, безвкусно и неталантливо. А главное в этом нет настоящей души и патриотизма. Фильмы эти зритель не смотрит и смотреть скорее всего не будет.

А на, что действительно зритель пошел бы, такое снимать, как мне кажется сейчас не дадут.

(Лучшее кино в мире было в раннем СССР, ВГИК был сильнейшей киношколой и имел большой авторитет. Когда же началась перестройка и развал всего, российское кино деградировало и до сих пор только отдельные имена заслуживают внимания. То есть анархия и хаос, которые часто считаются свободой, приводят к депрессии везде, и в кино тоже, быстрей, чем ограничения)

И вот мне пришла, очень интересная, а главное по-настоящему патриотическая идея.

Сделать комикс или мультик, где настоящие православные святые будут супер-героями. И сделать это по-доброму, с юмором, с уважением, солнечно, светло, аутентично, самобытно, но при этом интегрировать все это в современность. Чтобы дети и подростки узнали, какая у нас богатая История и сколько всего оказывается есть интересного.

(“Хитроумная” автор нашла, как ей кажется, свободную нишу)

Но я боюсь, что сумасшедшие мракобесы из православных структур прибегут и начнут обвинять в оскорблении чувств верующих.

(Автор решила снять пошлость про православных святых, но называет православные структуры “сумасшедшими мракобесами”. То есть даже не делает вид, что уважает тему, к которой тянутся ее жадные ручонки. Открыто презирает религию)

Хотя для меня это оченнь странно, например марвелеовский комикс про бога Тора появился из норвежских мифов и легенд. Почему мы не можем сделать комикс про православных Святых.

(Объясните туповатой разницу?)

И я хотела бы попросить наверное Вашей помощи стать Художественным руководителем, потому что я вижу эту идею очень интересной и нужной, но боюсь у меня мало опыта.

(Автор так предприимчива, что хочет нанять меня для воплощения своей г-идеи)

А Вы изменили многие мои установки и у меня к Вам безграничное уважение!