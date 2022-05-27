Белгородский губернатор сообщил об очередном обстреле со стороны Украины
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Поселок Нехотеевка в Белгородской области вновь подвергся обстрелу, есть пострадавший, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Оперативные службы сообщают об обстреле села Нехотеевка. Есть разрушения: повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередач. Есть пострадавший, мужчина с осколочным ранением голени», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В четверг Гладков сообщал, что обстрел Журавлевки со стороны Украины велся на протяжении всего дня. Он уточнял, что в результате обстрела ранения получила женщина. Пострадавшая находилась в крайне тяжелом состоянии, из-за чего ее невозможно было транспортировать. В пятницу она скончалась.
Российские следователи возбудили уголовные дела по факту обстрела российских территорий со стороны Украины.
После того как женщина получила ранения, на въезде в обстреливаемое со стороны Украины село Журавлевка поставили блокпост, чтобы не пускать туда посторонних.
В среду Гладков также сообщал, что поселок Журавлевка подвергается обстрелам со стороны Украины.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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