Белгородский губернатор сообщил об очередном обстреле со стороны Украины

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27.05.2022, 21:05, Новости дня
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Поселок Нехотеевка в Белгородской области вновь подвергся обстрелу, есть пострадавший, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы сообщают об обстреле села Нехотеевка. Есть разрушения: повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередач. Есть пострадавший, мужчина с осколочным ранением голени», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В четверг Гладков сообщал, что обстрел Журавлевки со стороны Украины велся на протяжении всего дня. Он уточнял, что в результате обстрела ранения получила женщина. Пострадавшая находилась в крайне тяжелом состоянии, из-за чего ее невозможно было транспортировать. В пятницу она скончалась.

Российские следователи возбудили уголовные дела по факту обстрела российских территорий со стороны Украины.

После того как женщина получила ранения, на въезде в обстреливаемое со стороны Украины село Журавлевка поставили блокпост, чтобы не пускать туда посторонних.

В среду Гладков также сообщал, что поселок Журавлевка подвергается обстрелам со стороны Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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