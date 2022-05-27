В Минстрое появился департамент по восстановлению Донбасса

В структуре российского Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства создан департамент, который займется восстановлением освобожденных территорий ЛНР и ДНР, сообщили в ведомстве.

«В рамках новой структуры учтены, в частности, функции по координации деятельности по формированию и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), а также по восстановлению освобожденных территорий ДНР и ЛНР и координации этой деятельности», – цитирует сообщение министерства ТАСС.

Эти функции планируется возложить на вновь созданные структурные подразделения, указали там.

В пресс-службе министерства отметили, что преобразования в штатной структуре Минстроя РФ связаны в первую очередь со значительным расширением полномочий и задач, решаемых министерством в сфере инфраструктурного строительства и развития территорий.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что дорожники и мостовики из российских регионов отправились в Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы восстанавливать инфраструктуру, не только поврежденные мосты, но и дороги, которые не знали капитального ремонта более 30 лет.

Он отмечал, что в ЛНР и ДНР работают около 1000 российских строителей и 250 единиц техники. Они восстанавливают поврежденное жилье, дороги и инфраструктуры.

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