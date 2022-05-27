 

Янукович предрек Украине вынужденное слияние с Польшей

27.05.2022, 21:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей и тогда государственности Украины грозит полное уничтожение, сообщил бывший президент Украины Виктор Янукович.

«Нынешнее ситуативное сближение с Польшей грозит ситуацией, когда Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с ней, поскольку возникает угроза ее экономической несостоятельности защищать свой суверенитет. Это и станет итогом реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний майдан», – говорится в обращении Януковича, которое разместил в соцсетях его представитель Юрий Кирасир, передает РИА «Новости».

По словам экс-президента Украины, Польша помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 года, когда «в Париже послы стран Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой».

Ранее Янукович заявил, что нынешняя политика властей этой страны грозит ей потерей государственности.

В минувшее воскресенье Владимир Зеленский анонсировал, что в Раду будет внесен законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. Во время выступления в Раде по случаю визита в Киев президента Польши Зеленский заявил, что стороны договорились «относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского союза». В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной.

В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что киевский режим, утверждая особый правовой статус граждан Польши, передает им права на территории своего государства и легализует тем самым де-факто захват Украины.

В конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Тогда же глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03.21 / В ЕС рассказали, сколько женщин работают в высших органах власти

14.06.21 / Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны

22.12.20 / «Конечные военные пользователи» и визовые ограничения — Вашингтон ввёл новые санкции в отношении Пекина и Москвы

01.07.20 / Приватизация в Украине. За пять месяцев в бюджет перечислено 500 млн грн

27.06.21 / Иностранцы рассказали об участии в треке конкурса «Лидеры России»

25.05.21 / Грузия объявила об открытии сухопутных границ с июня

26.06.20 / Нафтогаз поторопил США с санкциями против «Северного потока – 2»

20.11.21 / Умер звезда фильма “Ширли-мырли” актер Валерий Гаркалин

01.12.20 / Американские ученые создали микроскопических роботов

25.02.21 / Украинские врачи смогут использовать донорскую кожу для лечения ожогов – Степанов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика