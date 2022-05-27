Янукович предрек Украине вынужденное слияние с Польшей

Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей и тогда государственности Украины грозит полное уничтожение, сообщил бывший президент Украины Виктор Янукович.

«Нынешнее ситуативное сближение с Польшей грозит ситуацией, когда Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с ней, поскольку возникает угроза ее экономической несостоятельности защищать свой суверенитет. Это и станет итогом реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний майдан», – говорится в обращении Януковича, которое разместил в соцсетях его представитель Юрий Кирасир, передает РИА «Новости».

По словам экс-президента Украины, Польша помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 года, когда «в Париже послы стран Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой».

Ранее Янукович заявил, что нынешняя политика властей этой страны грозит ей потерей государственности.

В минувшее воскресенье Владимир Зеленский анонсировал, что в Раду будет внесен законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. Во время выступления в Раде по случаю визита в Киев президента Польши Зеленский заявил, что стороны договорились «относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского союза». В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной.

В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что киевский режим, утверждая особый правовой статус граждан Польши, передает им права на территории своего государства и легализует тем самым де-факто захват Украины.

В конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Тогда же глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.

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