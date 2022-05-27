 

Мнение: Злорадству нет предела

27.05.2022, 21:00, Разное
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Все-таки это феноменально. Вот, последние новости:

“Роман Абрамович продал «Челси» консорциуму Тодда Боэли. Сумма сделки составила около 4,25 млрд фунтов. Правительство Великобритании одобрило продажу, убедившись, что бизнесмен, чьи активы в стране заморожены, не получит финансовую выгоду”.

Потрясает, конечно, не сумма сделки, не тот факт, что “Челси” продан, не Роман Абрамович сам по себе, даже не это “правительство убедилось, что бизнесмен не получит выгоду, и одобрило сделку” – а то, как это всё воспринимается в мире: КАК НОРМА. Типа “а чё такого?”

Хотя речь о классической, прямо из учебника, “сделке под принуждением”, которая, вообще говоря, еще по римскому праву (!) должна быть признана “ничтожной”. Все знают, что Абрамович не собирался продавать Челси, что к продаже его ВЫНУДИЛИ… и, как без всякого стыда признаются, еще и тщательно проследили, чтобы он, не дай бог, не получил от этой продажи выгоду!

Речь о том, что собственника, к которому ЛИЧНО у закона нет никаких претензий (он не осужден и не под следствием), заставили расстаться с собственностью – прямым давлением правительства. То есть речь о произволе в самом чистом виде. О том, что частная собственность не защищена ничем, что права собственника эфемерны, что человеку можно произвольно запретить иметь выгоду от продаж его имущества – словом, что базовые основы прежнего капиталистического общества попраны и висят в воздухе.

И всё – легко так, с улыбкой. “Ну вы понимаете – он же русский”. Хотя Абрамович вроде как и нерусский – он гражданин Израиля и португальский сефард. ВСЁ РАВНО.

И он как бы миллиардер – поэтому толпа сладострастно орёт “Ату его! Распни! Так ему и надо!”, не понимая, что если в этом мире прав нет даже у миллиардеров, то у самих людей из толпы никаких прав, получается, нет вообще и в помине.

Фантастика, конечно. И главное – потрясающая откровенность. “Да, мы такие; и чо?”.

Ничего уже не стесняются, ничего не боятся. Не Абрамовича жалко – нас жалко. У Ромы отобрали Челси, как у соседского ребенка, которого пустили в господский дом из милости, отобрали игрушку – поиграл и хватит, домой иди. И – пинка под зад для скорости.

Злорадству публики нет предела.

Источник: Размышления вольного социолога



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