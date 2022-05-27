 

Мнение: Врагам только в рублях

27.05.2022, 20:55, Разное
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Врагам только в рублях.

Путин предписал оплачивать в рублях на счета в российских банках обязательства перед иностранными правообладателями, которые:

• связаны с недружественными странами
• поддержали антироссийские санкции
• запретили использование в России своих разработок и товарных знаков из-за санкций
• ушли из России из-за санкций
• дискредитируют российскую армию
• в неприличной форме выражают неуважение к России, ее обществу, властям и официальным символам

https://t.me/belshkvarka/48493 – цинк

Будет интересно посмотреть на практическую реализацию.
Как показала история с газом за рубли, в этой теме не все так однозначно.

Источник: Colonel Cassad



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