Мнение: Врагам только в рублях

Врагам только в рублях.

Путин предписал оплачивать в рублях на счета в российских банках обязательства перед иностранными правообладателями, которые:

• связаны с недружественными странами

• поддержали антироссийские санкции

• запретили использование в России своих разработок и товарных знаков из-за санкций

• ушли из России из-за санкций

• дискредитируют российскую армию

• в неприличной форме выражают неуважение к России, ее обществу, властям и официальным символам

https://t.me/belshkvarka/48493 – цинк

Будет интересно посмотреть на практическую реализацию.

Как показала история с газом за рубли, в этой теме не все так однозначно.

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