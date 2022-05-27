Обязательно отшелушиваем и увлажняем кожу: как наносить автозагар правильно

Воздействие солнечных лучей на кожные покровы может привести к возникновению злокачественных новообразований. Кроме того, с возрастом появляются определенные изменения, в частности такие как морщины, пигментные пятна, дряблость кожи. Все это может быть вызвано солнцем. Именно поэтому для получения красивого бронзового оттенка кожных покровов лучше всего использовать автозагар.

Это средство просто идеально подходит доя совершенно любого типа кожи. Однако нанесение его может быть достаточно сложным процессом. Вот несколько советов относительно того, как правильно пользоваться автозагаром, чтобы получить красивый бронзовый оттенок без пятен и полос.

Душ и отшелушивание

Чтобы автозагар ложился красивым ровным слоем, нужно перед нанесением этого продукта принять душ и использовать специальное средство для отшелушивания кожи.

Это средство работает как пищевой краситель, окрашивая омертвевшие клетки на поверхности кожных покровов. Отшелушивание перед нанесением автозагара гарантирует то, что продукт ляжет ровным слоем.

Защита определенных частей тела

Не стоит наносить увлажняющий лосьон на все тело. Важно увлажнять сухие участки, в частности ступни, локти, лодыжки, колени, ладони, запястья, чтобы они стали достаточно мягкими.

Остальная кожа должна быть сухой. Не нужно применять масла или лосьоны, чтобы действие автозагара было максимальным.

Нужно нанести увлажняющий крем на брови и вдоль линии роста волос. Активный ингредиент автозагара окрашивает кератин кожи. Так как кератин является компонентом волос, то можно случайно окрасить и волосы, особенно если они светлого цвета.

Надевать перчатки

Есть большая вероятность того, что ладони станут оранжевыми после контакта с автозагаром. Чтобы избежать этого, нужно использовать перчатки.

Это поможет равномерно нанести автозагар. Если спешите или нет под рукой перчаток, то нужно использовать крем для рук и сразу же после нанесения автозагара тщательно вымыть руки средством для снятия макияжа и вытереть полотенцем.

Делать все постепенно

После правильной подготовки кожи нужно убедиться в том, что она полностью сухая.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Наносить автозагар нужно легкими вертикальными движениями, пока обрабатываемая область не станет гладкой и однородной.

Стоит особое внимание уделить ступням, затем шеи и рукам. Не стоит спешить и наносить средство хаотично, чтобы ничего не пропустить.

Стоит помнить о том, что слишком маленькое количество автозагара может привести к появлению пятен на коже. Нужно использовать достаточное количество средства, чтобы оно полностью и равномерно покрыло коду. При этом втирать не нужно.

Удалить излишки

Для получения красивого и ровного загара после нанесения средства нужно удалить его излишки вокруг суставов, где кожа более грубая.

После того как закончите наносить автозагар, нужно слегка прикрыть колени, локти, запястья, лодыжки и ступни слегка влажным бумажным полотенцем, чтобы выровнять цвет и убрать излишки продукта.

Подождать высыхания

Нужно подождать не менее 20 минут, прежде чем надевать одежду. Принимать душ или пользоваться средством по уходу за кожей можно не ранее, чем через 12 часов. Также не стоит пользоваться духами.

Если хочется сохранить красивый загар как можно дольше, нужно помнить, что делать эпиляцию нежелательно. При проведении эпиляции или использовании бритвы происходит отшелушивание кожу. Это значит, что загар будет удален вместе с кремом для бритья.

Увлажнять организм изнутри и использовать солнцезащитный крем

Чтобы загар оставался как можно дольше свежим, нужно пить много жидкости в течение дня.

Также важно использовать солнцезащитный крем при выходе из дома.