2000-е вернулись в моду: популярная в прошлом укладка вновь стала трендом у знаменитостей

Рианна, Ким и Кортни Кардашьян, Хантер Шафер — все эти знаменитости недавно появились на публике с укладкой с эффектом мокрых волос. Это поспособствовало второй волне популяризации старого тренда.

Преимущества

Прическа с эффектом мокрых волос появилась еще в восьмидесятые годы, но стала особенно актуальной в девяностые и в начале нулевых. Модницы сумели по достоинству оценить преимущества такой укладки. Например, экономию времени, ведь на создание прически уйдут считанные минуты.

Второй аспект — работа не требует особых знаний и навыков. Создать эффектную прическу можно самостоятельно, даже не имея никакого отношения к парикмахерскому искусству.

Третий плюс — это возможность замаскировать жирноватые корни, если не получилось вовремя помыть голову.

Варианты укладок

Ким Кардашьян предпочла вариант гладко зачесанных назад волос, покрытых гелем. Свои длинные локоны она сформировала в конский хвост.

Можно поступить как Кардашьян и собрать волосы в хвост или в пучок, а можно позволить локонам ниспадать вниз.

Еще один вариант укладки предполагает создание мокрых кудряшек. Создается впечатление, будто волосы еще влажные и слегка завились, впитав жидкость.

Кому подойдет

Прически на мокрые волосы подходят всем без исключения представительницам прекрасного пола. Особенно эффектно они смотрятся на черных, каштановых и мелированных волосах. Что касается светлых локонов, то здесь важно правильно подобрать стайлинговое средство, чтобы прическа не выглядела неряшливо.

Очень актуальной данная укладка является в летний сезон. Она может выступать в качестве и повседневной, и вечерней прически.

Правила укладки

Чтобы создать прическу в виде зачесанных назад мокрых волос, помойте голову, слегка просушите локоны. Расческой зачешите все пряди назад (включая и челку, и локоны в височной части головы). Лицо должно быть полностью открытым.

Сформируйте пробор. Нанесите немного геля на корни волос на макушке и прочешите пряди расческой, распределяя таким образом средство по всей длине волос. Немного подсушите волосы феном. Укладка готова.

Чтобы создать эффект мокрых кудряшек, нанесите немного геля на кончики пальцев. Далее пальцами «вбивайте» средство в локоны, двигаясь по направлению от кончиков до самых корней, попутно сжимая в ладонях прядки. Благодаря этому у вас получится прическа с эффектом мокрой волны.

Вы также можете использовать при любой укладке мусс, пенку или спрей. Но учитывайте, что только гель лучше всего приглаживает волосы.