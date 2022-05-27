Мнение: Средняя зарплата достигла 1000 долларов, лучшая валюта для инвестиций и алкоголики-трудоголики

1. В мае средняя российская зарплата в долларовом эквиваленте в моменте превышала 1000 долларов (напомню, доллар проседал до 56 рублей, пока ЦБ не решил снять ряд ограничений, чтобы вернуть курс к комфортным для экономики значениям):

Согласно отчету Росстата средняя зарплата в феврале 2022-го была 57 344 руб. Статистическое ведомство публикует эти данные с задержкой в два месяца, но очевидно, что за март-апрель эта цифра еще поднялась минимум на 2-3 тыс руб, ведь средняя зарплата в России за прошлый 2021-й была 54 687 руб.

В общем, сейчас в середине мая 2022-го, при средней зарплате 59 000 – 60 000 руб и курсе рубля в 64 руб/$, средняя зарплата в России достигла своего исторического максимума за всё постсоветское время – около 930 $/мес.

https://www.klerk.ru/tribune/1133989/528961/

Читателей блога столь резкий рост тревожит, ведь если смотреть под таким углом, то получается, что зарплаты у нас растут куда быстрее реальной экономики – просто за счёт роста нефтяных цен и инфляции. Цитирую комментарий пользователя red_army_1917:

https://olegmakarenko.ru/2428797.html?thread=859056765#t859056765

Сейчас объективно поднимается уровень жизни в РФ (что тревожно, т.к. рост конъюнктурный, без повышения производительности труда и импортозамещения).

Например, средняя з/п в РФ из-за курса стала $1000, при том, что бюджетникам рублёвую инфляцию компенсировали.

С учетом нашего уровня цен на базовые расходы уровень жизни (=доходы минус расходы) в РФ стал превышать среднеевропейский и даже сопоставим с немецким.

Возможно, в конъюнктурном росте ничего плохого и нет, если только заранее принять меры на случай возможного ухудшения конъюнктуры (а от падения цен на энергоносители мы защищены финансовыми резервами).

Что касается средней зарплаты, то ещё в марте при тогдашнем курсе рубля она составляла не 1000, а 500 долларов. Но значит ли это, что всего лишь два месяца назад россияне жили вдвое хуже, а теперь вдруг резко разбогатели?

Напомню, что мы с вами находимся в России и наше благосостояние измеряется в рублях, так что при всех расчётах и сравнениях нужно смотреть не на номинальную сумму в долларах, а на сумму с учётом ППС (паритета покупательной способности).

2. На фоне резкого ослабления доллара и евро в последние два месяца аналитики предлагают россиянам вкладываться в рубль, поскольку это по их мнению самая лучшая валюта для инвестиций:

https://moslenta.ru/news/lyudi/valyuta-dlya-investicii-22-05-2022.htm

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с телеканалом «Москва 24» назвал рубль самой выгодной валютой для инвестиций. По его мнению, сейчас россиянам нет смысла вкладываться в евро, доллары или юани.

Покупка иностранной валюты была логичным шагом в период нестабильности рубля, однако сейчас в этом нет смысла, считает Беляев. «Теперь эти времена прошли, а раз эти времена прошли, значит, нет никакого смысла вкладываться в какую-то другую валюту в целях сохранения своих сбережений и тем более — их приумножения. Сейчас стабильность показывает рубль. Не говоря уже о том, что банки — самый доступный и понятный инструмент, предлагают вполне приемлемую доходность по этим активам», — отметил финансист.

По мнению эксперта, покупать валюту можно только в случае отдыха за границей. «Все, пора перестраивать мозги, свое понимание и свое отношение, и осваивать другие инструменты», — заключил он.

Держать деньги в рублёвых активах — понятная и разумная стратегия, особенно для россиян. Конкретно на депозит я бы деньги класть не стал, разве что ненадолго, однако ряд других рублёвых инструментов выглядит сейчас очень привлекательно.

Вместе с тем многие до сих пор ориентируются исключительно на курс доллара. Этой публике предстоит понервничать. Согласно прогнозу Минэкономразвития, по мере снятия ограничений на движение капитала курс доллара во второй половине года будет расти и вернётся к отметкам выше 70:

https://frankrg.com/68849

Возможно, так и будет, так как для нашей экономики это комфортный курс. Однако инфляция в США сейчас разгоняется всё сильнее, так что, возможно, мы увидим и движение в другом направлении — в направлении сильного ослабления доллара.

3. В «Школе капитализма» я пишу про работу, деньги и алкоголь. Спойлер: некоторым удаётся совмещать. Цитирую начало поста:

https://sponsr.ru/capitalism/15446/Rabota_dengi_i_alkogol/

Когда в сетевых спорах жалуются на нехватку денег, кто-нибудь непременно выплёвывает издевательское: «работать не пробовал, алкаш?». Дальше следует взрыв гнева в духе «пашу как папа Карло, пью раз в год, но денег нет, так как [Путин, буржуи, евреи, рептилоиды, подставить нужное] всё украли».

Ошибаются тут обе стороны.

Мы с вами сейчас находимся со стороны тех самых буржуев, поэтому вы, вероятно, ждёте от меня очередной проповеди про локус контроля. Дескать, если ты думаешь, что в твоих бедах виноват кто-то другой, это проигрышная установка, ибо каждый сам кузнец своего счастья, и если нормально напрячься, то уж с деньгами-то проблемы точно можно решить.