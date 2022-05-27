Стало известно, как мозг обрабатывает информацию

Группа специалистов из Института Солка, Калифорнийского университета в Беркли и Университета Лафборо провела исследование, целью которого было выяснить, как мозг обрабатывает информацию.

Эксперты изучили феномен работы мозга, позволяющий зрительным нейронам реагировать на сигналы от глазных яблок. Когда человек сосредоточен на происходящем, клетки обрабатывают стимулы. Если же мозг занят чем-то другим, то нейроны попросту игнорируют импульсы.

Для описания этого процесса, по мнению специалистов, лучше всего подходит волновая модель работы мозга. Согласно ей, нейрон реагирует на стимул согласно тому, под какую микроволну попал последний.