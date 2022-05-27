Мнение: Имидж ЖДД и ЖДС

Многие в письмах вспоминают старую тему про ЖДД и ЖДС.

Напомню для новичков.

ЖДД – женщина-для-дружбы

Это условное название типа женщин, с которыми мужчины любят дружить, но не предлагают отношения.

ЖДС – женщины-для-секса

А с этим типом женщин мужчины любят спать, но не предлагают серьезных отношений.

Разделение условное, большинство женщин находятся посередине этих двух крайних типов, ближе к тому или другому.

И определить, к кому вы ближе и насколько близко, нужно для того, чтобы увидеть типичные ошибки.

Абсолютных ЖДД или ЖДС не так много, относительных куда больше.

Типичная проблема ЖДД – корона равенства.

Эти девушки всегда почти “свой парень”, “хороший человек”, “настоящий друг”.

Имейте в виду, что кроме ЖДД и ЖДС есть еще женщины, с которыми ни дружить не хотят, ни спать.

С ними в принципе не любят иметь дело. Не надо относить себя к ЖДД только на основании того, что мужчины не считают вас сексапильными. Вполне возможно, что общаться с вами им тоже не интересно.

Настоящая ЖДД – это именно та, с которой любят дружить. У нее много друзей-мужчин, во всяком случае хватает. Ее с удовольствием приглашают в гости, с ней болтают в чатах и по телефону, но романтических чувств не испытывают.

Сами определите, насколько вы близки к этому типу, и если все-таки да, значит в какой-то мере все рекомендации для ЖДД относятся и к вам.

Самое главное для ЖДД – осознать и принять, что к ней нет романтических чувств не потому, что она строгая или слишком правильная или ее “слишком уважают” или “не хотят терять лучшего друга” и прочие арии мертвых жуков, которые поют ЖДД мужчины.

Еще хуже, если ЖДД начинает считать, что ей вредит ее умение дружить.

Нет!

Никакие умения не вредят человеку, никакие сильные стороны не могут ему мешать.

Если вы ЖДД и с вами действительно дружат, а не просто держат вас во френдзоне от жалости, значит дружить вы умеете и вам нужно учиться у ЖДС быть привлекательными женщинами, а не только хорошими подругами.

Идеальная женщина – это ЖДД + ЖДС. С ней интересно общаться, но с ней хочется и спать.

Контрольный вопрос для вас, друзья.

Как отличить: ЖДД конкретная девушка или вечный сиделец френдзон?

У ЖДС, как можно догадаться, проблема противоположная – корона неравенства.

Эту корону мы реже обсуждаем, но упоминали несколько раз.

ЖДС считают, что мужчины – существа иной природы и созданы для секса. ЖДС видит в мужчинах только мужчин и, мало того, знает как этих мужчин волновать и цеплять за мужское начало.

Это делает ЖДС сексуальными, иногда очень. Это создает в начале отношений иллюзию страсти и даже любви. Но увы. Одной сексуальности для любви мало. В перерывах между порывами страсти с ЖДС не о чем говорить, все темы так или иначе снова стекают к сексу, а сексом нельзя заниматься непрерывно, нужен перерыв и с каждой встречей все больше.

Это совсем не значит, что все ЖДС глупы. Глупых или поверхностных ЖДС не мало, но есть и очень умные. Однако, им не интересно говорить на умные темы с мужчиными, которые им нравятся, и самое удивительное, что мужчинам с ними тоже не интересно говорить ни о чем, кроме секса.

Парадокс ЖДС как и парадокс ЖДД в том, что мужчины ведут себя с ними так, будто попали в заколдованный круг. ЖДС готова сделать над собой усилие и не думать о сексе, просто общаться с мужчиной, но он не хочет общаться. С ЖДД хочет, а с ней нет. ЖДД готова думать про секс и романтику, готова вести себя женственно и соблазнительно, но в ней не видят женщину, даже если она симпатична.

Иногда от природы ЖДД красивей, чем ЖДС, однако с первой упорно дружат, а со второй только спят. Это вызывает у той и другой ощущение, что секс и дружба находятся в оппозиции, что одно исключает другое, но это не так.

Решение проблемы в избавлении от корон, равенства и неравенства, у кого что.

И мы сейчас попробуем увидеть, как та и другая корона проявляются на уровне имиджа и как мешают.

Имидж – это ваш образ, который отражается в поле другого человека. Этот образ обладает определенной инертностью и, если вас уже воспринимают так, а не этак, поменять впечатление не так уж легко.

С этим связаны сложности ЖДД, которая вдруг решила стать сексуальней. Мужчины-друзья подкалывают ее и подшучивают над ее секси-нарядом. То же самое касается ЖДС, которая решила поговорить о серьезном. Мужчины стараются побыстрей налить ей вина, чтобы она перестала грузить и грузиться, расслабилась и стала “собой”.

Вот это имидж. Сначала вы строите имидж, потом имидж строит вас.

Какие основные ошибки в имидже у ЖДД?

Такие девушки всегда неженственны. Они могут быть красивы, но женственная одежда сидит на них как на кобыле седло.

Если ЖДД не училась в техническом вузе и не вышла замуж за однокурсника, что бывает часто, она надолго остается без детей, и тогда после 30 вся родня начинает уговаривать ее отпустить длинные волосы и надеть платье. Всем кажется, что это сделает ЖДД женственней.

Но женственность – это не платье, хотя платье – тест на женственность. Если платья вам идут, смотрятся очень органично, вы женственны. Такой же тест эротичное белье и украшения на шею. Женственным женщинам это все идет.

ЖДС всегда женственны, даже если носят одни только джинсы и кеды. Но, надев платье, они выглядят так красиво, что мужчины начинают умолять их носить платья чаще. Им может быть удобней в джинсах, но они и в джинсах женственны, то есть секси. ЖДД наоборот. Они могут носить платья, но в этих платьях они выглядят как в халатах, а в эротичном женском белье смотрятся как транссексуалки.

Вот это общая черта всех ЖДД – отсутствие женственности.

И это то, что превращает их в глазах мужчин в бесполых подруг, иногда лучших и любимых, но подруг.

Как ЖДД раздобыть немного женственности?

Когда родня уговаривает ЖДД накраситься и надеть платье, эта родня предполагает, что платье изменит пластику ЖДД, а косметика ее мимику. Но если пластика неженственна, платье смотрится глупо, а косметика превращает в клоуна.

Если вы ЖДД и осознали, что вам не хватает женственности (если не осознали, ничего не изменишь), вы должны научиться такой пластике, чтобы платье смотрелось на вас органично, и вы должны научиться мимике, которая бы смотрелась нормально с макияжем. Можно начать с платья типа унисекс, рубашечного или маечного типа, и с минимального макияжа. Но если женственности в вас достаточно, естественно должны смотреться и нормальные платья, как и нормальный макияж.

Помните, как когда-то были модны “юбки животворящие”? Юбка считалась чуть ли не энергетической практикой. Это конечно большое преувеличение, но как тестовый тренажер для развития женственности юбку использовать можно.

Обратите внимание, эта практика исключительно для ЖДД и тем, кто близок к этому типу. Именно им не хватает женственности. Если вы ближе к ЖДС, не морочьте себе голову. Даже если вы выглядите как пацан, но мужчины все время пытаются затащить вас в постель, значит женственности в вас достаточно, пусть даже платья вам не очень идут. А вот ЖДД диссонанс с платьями может использовать как рычаг для прокачки женственности. Но внимание! Не просто натянуть платье как седло на корову и ходить, мучаясь от диссонанса. Наоборот. Увидеть, в чем и какой диссонанс, и начать его устранять. Посмотрите, как вы ходите, как сидите, какое у вас выражение лица. Найдите причину в себе, которая спорит с платьем. И не берите очень женственное платье. Такой разрыв вы никогда не перепрыгнете. Ставьте доступные цели.

Теперь что касается ЖДС.

Их проблема никак не связана с одеждой. ЖДС часто так сексуальны, что одеваются в штаны и куртки, чтобы не провоцировать всех подряд. Поэтому одеваться строже и сдержанней помогает далеко не всем ЖДС, хотя некоторым помогает, их начинают воспринимать чуть серьезней.

Имиджевый недостаток ЖДС другой. Они слишком кокетливы и несерьезны при общении. За это их часто тайно или явно ненавидят подруги. Подругам кажется, что ЖДС специально провоцируют их мужей и их парней. Подруги следят за ЖДС и видят все улыбки, все соблазнительные жесты и все игривые взгляды. Подруги обижаются на ЖДС за такое предательство. И часто напрасно, потому что ЖДС не умеют иначе общаться с мужчинами. Они не могут говорить с мужчинами как человек с человеком, им этому надо специально учиться.

Такая учеба дается не легко. Как ЖДД надевает платье будто коровье седло, так и ЖДС пытаясь быть серьезной чувствует себя потухшей и скучной. И как ЖДД должна изменить походку и осанку, чтобы платье сидело красиво, так ЖДС должна научиться быть серьезной красиво, а не уныло.

Это сложно, но это надо пройти. Нужно увидеть пробел в своих поведенческих паттернах и научиться новому навыку. Нельзя считать этот навык ненужным и лишним, иначе ему не научиться. Нельзя думать, что быть серьезными могут только несексуальные ЖДД, а носить платья могут только глупые ЖДС, нельзя презирать тех, чьих качеств вам не хватает, надо наоборот относиться к ним с интересом.

Предлагаю вот как помочь ЖДД и ЖДС в комментариях.

Найдите фото, где женщины в платьях смотрятся глупо и нелепо и опишите, почему так. Что нужно поменять, чтобы это платье смотрелось хорошо, расскажите. Красивые примеры тоже приводите, но сравнивайте с некрасивыми. Это для ЖДД.

А для ЖДС ищите фотографии, где серьезные деловые женщины выглядят стильно и красиво, но совершенно не легкомысленно. Не приводите в пример кикимор. Именно красивых и модных, но очень серьезных женщин, таких, к которым с фривольными предложениями не подвалить, а только любоваться издалека.