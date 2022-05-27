 

Пентагон: США не собираются воевать в Украине ни на суше, ни на море

27.05.2022, 19:43, Новости дня
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Американская сторона не планирует вступать в украинский конфликт, сообщил глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби, комментируя возможность применения военной силы США для экспорта зерна из Одессы.

«Президент [США Джозеф Байден] ясно сказал, что мы не собираемся отправлять американских солдат воевать на Украине. Эти слова относятся и к небу над Украиной, и к потенциалу морского конфликта с Россией», – цитирует Кирби ТАСС.

Ранее в пятницу Кирби заявлял, что администрация Байдена ведет переговоры по поводу решения проблемы заблокированного в украинских портах зерна. Он подчеркивал, что планов по использованию вооруженных сил США для перемещения зерна нет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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