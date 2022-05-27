Греция осудила Иран за задержание судов в Персидском заливе

Греческая сторона резко осуждает захват иранскими военными двух судов в Персидском заливе, сообщила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

«По указанию министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса генеральный секретарь МИД Фемистоклис Демирис только что выразил решительный протест послу Ирана в Афинах в связи с насильственным захватом двух кораблей под греческим флагом в Персидском заливе», – цитирует сообщение МИД Греции ТАСС.

Там добавили, что такие действия «эквивалентны актам пиратства».

Ранее силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали два греческих танкера, сообщало агентство ИРНА со ссылкой на пресс-службу структуры.

До этого СМИ сообщали, что Тегеран решил принять ответные меры в отношении Греции за задержание танкера, перевозившего иранскую нефть.

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