 

Снова взамуж – Личное мнение

27.05.2022, 19:25, Разное
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Есть люди, которых жизнь ничему не учит. Я же всегда снисходительно относилась к Полине Гагариной, правда?

Тем сильнее злость на неё.


Фото: Соцсети

Гагарина в запрещённой и признанной экстремистской соцсети вывалила снимок в подвенечном платье и подписала: «Уж замуж невтерпеж. Я сказала «да», но не от всего сердца».

Шутки — шутками, но такие заявления ясно намекают, что тётка снова мечтает выйти замуж.

Одного мужа и развода Полине было мало. Она нашла себе трогательного Исхакова, который, сам рыдая, год или два трепал женщине нервы после развода.

Помните? Вы помните, как он не давал разрешения на вылет, как плакался Собчак, как говорил, что ему там что-то положено, и на что он имеет право?

Вы-то помните, я уверена. А вот Гагарина снова мечтает замуж. Забыла, что ли?

Поймите правильно, я не говорю классическое бабское разведённое, что все мужики — козлы. Отнюдь, большинство мужчин просто прекрасны. И нынешний Полины наверняка — ну, я надеюсь! — отличный парень.

Замуж-то зачем? Мёдом намазано? Живёте два года вместе, ну и живите дальше себе спокойно!

Полине 35 — прекрасный возраст. Ещё молода, полна сил, на пике своей формы. Выступает, зарабатывает, дети есть. Так живи ты и радуйся! Нахрена тебе очередной муж?!

Я понимаю замужество, когда то ли от любви, то ли от бушующих гормонов в 20 лет коленки трясутся. Я понимаю замужество и в 60, когда муж — верный друг, с которым ты хочешь умереть в обнимку. Я понимаю и одно-единственное замужество, когда ты встретила человека, которого просто любишь всю жизнь.

Я не понимаю третьего-пятого-десятого брака, когда ты, еле выпутавшись из одних токсичных отношений, сразу начинаешь мечтать о походе в ЗАГС!

Тьфу.

Источник: Лена Миро



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