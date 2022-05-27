 

ЦБ разрешил россиянам не отдавать кредиты банку “Тинькофф”, пока он не сменит название

27.05.2022, 19:11, Разное
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Центральный банк России 25 мая 2022 года на своём официальном сайте опубликовал предписание № 14-30/1868ДСП.

Согласно документу, граждане, у которых есть кредит в банке “Тинькофф”, имеют право приостановить обслуживание своих долгов.

– В это непростое время нашлось незначительно количество бизнесменов, которые выступили против России и лично против первых лиц нашей страны. Одним из них оказался банкир Олег Тиньков,
который, находясь за границей, неоднократно публично критиковал действия России на Украине и даже призывал к введению новых санкций. Это неприемлемо, поэтому пока банк носит его имя, россияне имеют право не платить по своим обязательствам минимум до момента его переименования, – заявил первый заместитель председателя ЦБ Павел Ардель.

Если гражданин принял решение приостановить платежи по кредиту, то ему достаточно уведомить об этом банк по любому каналу связи, в том числе по телефону. В этому случае его долг замораживается, на него больше не начисляются проценты и пенни.

При этом в ЦБ подчеркнули, что все обязательства Тинькофф перед своими клиентами, в том числе по вкладам и дебетовым картам, банк обязан выполнять в полном объёме.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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