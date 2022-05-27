 

Мнение: Доброволец

27.05.2022, 19:10, Разное
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​В боях на Донбассе погиб донецкий виолончелист артист симфонического оркестра имени Прокофьева, ансамбля «Барокко» и ансамбля солистов Avanti Станислав Слуцкий (кстати, вроде бы даже племянник Слуцкого из ЛДПР). Судьба артиста вполне типична: мужчин филармонии собрали якобы для съемок, там их ждала бригада из военкомата и все они мгновенно стали добровольцами и были брошены в мясорубку. Кроме Слуцкого, в числе убитых как минимум двое музыкантов филармонии, погибли артисты оперного театра, многие ранены.

Жены артистов попытались было возроптать, но местное МГБ быстро прикрутило краник недовольства.

По сути, мужчины ДНР-ЛНР независимо от профессии — это сегодня тот ресурс, из которого щедро зачерпывают для поддержания уровня боевых действий. Формально чужая юрисдикция — очень удобный формат для проведения массовой и буквально тотальной мобилизации, когда людей бросают в мясорубку. В России об этом не говорят и не пишут, а потому — все в полном порядке.

Новому порядку музыканты не нужны. Собственно, ему никто не нужен. Нужно пушечное мясо.

Источник: Эль Мюрид



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