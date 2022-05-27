Готовимся к лету уже сейчас: каре на волнистые волосы – стрижка, которая покорит мир в следующем сезоне

Есть ли прическа, которая проста в уходе, которая подходит представительницам прекрасного пола любого возраста, которая помогает создать женственный и одновременно стильный образ? Вы будете удивлены, но такая стрижка существует. Это каре на волнистые волосы — тренд предстоящего летнего сезона.

Особенности

Изначально каре как стрижка предназначалась для обладательниц прямых и ровных от природы волос. Однако стилисты решили поэкспериментировать и пришли к выводу, что на вьющихся локонах такая прическа сморится не менее эффектно.

За счет легкой градуировки в верхней части головы можно добиться прикорневого объема. Прическа будет казаться более пышной, за счет чего можно скрыть наличие редких волос.

Крупные, как и мелкие кудряшки, придают стрижке совсем другой вид. Она смотрится эффектно и фактурно благодаря мягким изгибам, позволяет создать неповторимый романтичный образ.

Кому подойдет

В первую очередь тем девушкам, которые не хотят выпрямлять волосы и долго делать укладку. Это прическа для стильных, энергичных и занятых женщин, которым некогда часами сидеть напротив зеркала.

Поскольку существует огромное множество разновидностей стрижки каре на волнистые волосы, то подбирать оптимальный для себя вариант рекомендуется с учетом типа завитка.

Вот какие советы следует взять на вооружение:

Если у вас упругие, круглые, небольшие по размеру завитки, то выбирайте каре на короткие волосы. Челку можете делать или не делать на свое усмотрение. При наличии завитков в виде спиралек рассмотрите вариант стрижки на волосы до плеч или чуть ниже. Если волосы не формируют локоны или спиральки, а присутствует легкая волна, то вам подойдет асимметричное каре.

Кудрявое каре особенно подходит обладательницам лиц квадратной формы. Локоны смягчают черты, способствуя созданию более мягкого образа.

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Асимметричное каре могут рассмотреть девушки с прямоугольными вытянутыми или круглыми лицами. Здесь также будет уместна челка, которая смоделирует овал лица.

Что касается цвета волос, окрашивания, то обычно каре длиной до плеч делают блондинки, а прическу на очень короткие или на очень длинные волосы — брюнетки.

Уход

Нет ничего проще ухода за прической каре на волнистые волосы. Все, что от вас требуется — это пользоваться качественными шампунями. Желательно, чтобы была пометка «Для вьющихся волос».

Перед тем как высушить волосы феном, обязательно нанесите термозащитное средство, чтобы не пересушить и не повредить локоны.

Для укладки с эффектом мокрых волос равномерно распределите по локонам гель или мусс для волос.

Вы также можете воспользоваться плойкой или утюжком, чтобы сформировать кудряшки или локоны желаемой формы. Если у вас слегка волнистые от природы волосы, воспользуйтесь бигуди. Закрепите их на мокрых локонах и дайте высохнуть им естественным путем.

Что касается обновления прически, то поход к парикмахеру надо планировать в среднем раз или два в месяц. Это зависит от того, насколько быстро отрастает ваша шевелюра. В целом же, даже если локоны отросли больше, чем надо, то общий вид прически не испортится.