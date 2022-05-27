N-TV – Украина не против Пушкина и Толстого, но они — часть советского наследия и должны уйти

Во многих украинских городах сейчас переименовываются улицы Пушкина и сносятся памятники Толстому, пишет немецкий телеканал N-TV. Как поясняют инициаторы этого движения, дерусификация направлена не против писателей, а против советской пропаганды, которая использовала их имена, поэтому от этого «идеологического» наследия необходимо избавиться.



AP

Как минимум с 2014 года, когда РФ присоединила Крым, на Украине обсуждается «десоветизация» и «дерусификация» географических названий и памятников, отмечает немецкий телеканал N-TV. Ещё во время революции на Майдане начался демонтаж памятников Ленину, сначала в виде спонтанных акций, затем в рамках целенаправленной политики так называемой декоммунизации с официальными критериями переименования и сноса памятников.

К 2018 году большинство напоминаний о советской власти на Украине было удалено. Среди прочих были переименованы крупные города Днепропетровск и Кировоград. Петровский, как и Киров, были советскими чиновниками, поясняет автор материала. Один город сейчас называется Днепр, как и река, на которой он расположен, другой — Кропивницкий, в честь украинского писателя, который в конце XIX века основал театральную труппу в городе, носящем его имя.

По всей стране за последние годы было снесено более 1300 памятников Ленину. После начала российской спецоперации 24 февраля этот вопрос приобрёл новый масштаб, подчёркивает N-TV. В таких городах, как Львов и Ужгород, появились инициативы по переименованию улиц, названных в честь русских. По данным опроса, проведённого украинским исследовательским институтом Rating Group в начале мая, более 65% украинцев поддерживают переименование улиц, носящих русские или советские названия. Кроме того, 71% поддерживает снос памятников, имеющих отношение к России. Когда речь заходит об исключении произведений русской литературы из школьной программы, поддержку этому шагу, однако, выражают только 35% украинского общества.

Как пишет немецкий телеканал, национальной политики по декоммунизации и дерусификации на Украине пока не существует, но не исключено, что она ещё появится. На данный момент соответствующие решения остаются за местными властями. Администрация Киева сообщает, что от киевлян поступило уже более 12 тыс. предложений о переименовании улиц. Сейчас создаётся своего рода экспертный совет, который должен с ними разобраться.

Однако обсуждения этой темы даются непросто, отмечает N-TV. Планировщики городской среды Киева подвергли критике запланированное переименование пяти станций метро, включая станцию на площади Льва Толстого, поскольку голосование по этому вопросу проводилось онлайн, и его результаты непрозрачны. Уже в апреле в центре Киева был демонтирован памятник под так называемой Аркой дружбы народов, установленной в 1982 году как символ «воссоединения» Украины с Россией. Городская администрация хочет оставить саму арку на месте и переименовать её в «Арку свободы украинского народа» — идея, к которой в городе относятся критически, поскольку многие в Киеве считают арку памятником советской пропаганде.

Городской историк Владислава Осьмак из Киево-Могилянской академии призвала по-разному относиться к памятникам таким писателям, как Александр Пушкин и Михаил Булгаков. «Никто не будет скучать по памятникам Пушкину», — сказала она. Однако памятник Булгакову, который родился в Киеве, по её словам, является частью общественного пространства города.

Как отмечает N-TV, русские писатели, несомненно, являются частью мирового культурного наследия. Однако на Украине улицы Пушкина и памятники Толстому — это, прежде всего, выражение «культурной экспансии РФ в советское время», нередко при Сталине. И Пушкин, и Толстой мало связаны с Украиной. «Дерусификация — это концептуальный термин, нас же больше волнует деколонизация, — объясняет львовский политолог Тарас Рад, один из инициаторов переименования улиц в западноукраинском мегаполисе. — Многие из этих названий улиц — это просто пережиток советской эпохи. Советский Союз считал русскую культуру, так сказать, высшей культурой, а культуру других народов принижал как провинциальную».

Необходима более широкая дискуссия, которая сейчас проводится и во Львове после некоторых спонтанных инициатив, заявил политолог в интервью немецкому телеканалу N-TV. «Но в принципе мы должны избавиться от этого наследия, потому что эти названия улиц носили идеологический характер», — убеждён Рад. В целом, он придерживается примерно той же позиции, что и историк Осьмак: «Мы не придерживаемся принципа нулевой терпимости по отношению к русской культуре. Но когда речь идёт о названиях улиц, которые носят чисто пропагандистский характер, мы должны что-то предпринять».