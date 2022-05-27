 

Добыча воды может увеличить общий уровень парниковых газов

27.05.2022, 18:25, Разное
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До 13 мегатонн углекислого газа выделится при добыче грунтовой воды из недр Земли. Это негативно повлияет на общий уровень парниковых газовых масс в атмосфере.

Ученые проанализировали процесс формирования грунтовых вод и методы их добычи. Они выяснили, что минералы в жидкости многие тысячи лет остаются в неизменном состоянии, но излив или добыча воды приводит к запуску химических реакций с выбросом большого количества углекислого газа.

Сейчас специалисты изучают вопрос более подробно. В первую очередь, они хотят понять, как можно минимизировать негативное воздействие добычи природной грунтовой воды на атмосферу планеты.



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