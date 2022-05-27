США намерены запретить цифровой юань в магазинах приложений

Сенаторы-республиканцы представили законопроект, запрещающий технологическим компаниям, таким как Apple и Google, размещать магазинах приложения, которые позволяют проводить транзакции в цифровом юане Китая, и использовать его через эти платформы, информирует Reuters.

Сообщается, что сенаторы аргументируют инициативу тем, что цифровой юань, также известный как e-CNY, позволит китайским властям отслеживать «все транзакции в сети в режиме реального времени, что создает проблемы конфиденциальности и безопасности для американцев, которые присоединяются к сети», передает РАПСИ.

При этом в китайском посольстве назвали инициативу американцев «еще одним примером того, как Соединенные Штаты бессмысленно запугивают иностранные компании, злоупотребляя государственными полномочиями, исходя из несостоятельных причин касательно национальной безопасности».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в своей речи, посвященной курсу США в отношении КНР, заявил, что Вашингтон считает Китай единственной страной, которая желает и может изменить нынешний международный порядок.

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